Σούπερ μάρκετ: Με δύο τιμές τα προϊόντα στα ράφια – Θα αναγράφεται και η αρχική στον τόπο παραγωγής

«Στο νομοσχέδιο που τις αμέσως επόμενες μέρες θα μπει στη δημόσια διαβούλευση προβλέπεται πρώτον η δυνατότητα των Δήμων να δημιουργήσουν λαϊκές αγορές μόνο με παραγωγούς. Οι υπόλοιπες λαϊκές αγορές θα συνεχίσουν να υπάρχουν κανονικά αλλά οι Δήμοι θα έχουν δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να δημιουργούν και λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς. Άρα το χωράφι έρχεται στο ράφι κατευθείαν χωρίς να παρατηρείται μεσολάβηση», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Και προσέθεσε: «Το δεύτερο πολύ σημαντικό μέτρο είναι ότι παρατηρώντας προϊόντα στα οποία κατά καιρούς υπάρχουν ανατιμήσεις, οι οποίες δεν δικαιολογούνται -πολλές φορές οι ανατιμήσεις δικαιολογούνται από σοβαρούς παράγοντες κυρίως του εξωτερικού και της κλιματικής κρίσης- αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν δικαιολογούνται. Λοιπόν στις τιμές που δεν δικαιολογούνται με υπουργική απόφαση θα περιγράφονται αυτά τα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ και γενικά το λιανεμπόριο θα υποχρεωθούν κάτω από την τιμή πώλησης να αναγράφουν την αρχική τιμή του προϊόντος, την αρχική τιμολογημένη τιμή του προϊόντος στον τόπο παραγωγής του. Με αυτό τον τρόπο ο πολίτης θα είναι ενημερωμένος».

«Θα αφορά τα βασικά προϊόντα στα οποία παρατηρούνται τάσεις αισχροκέρδειας, δηλαδή κερδοσκοπίας η οποία δεν δικαιολογείται. Το κέρδος είναι θεμιτό αλλά όταν ξεφεύγει και είναι αδικαιολόγητα υψηλό τότε θα φαίνεται στην πινακίδα και θα μπορεί ο πολίτης να αποφασίζει για το τι είναι καλύτερο να κάνει», διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και τους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη, Άννα Λιβαθυνού και Δημήτρη Χριστούλια ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. «Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά. «Με πράξεις είχαμε αποτελέσματα. Για τέσσερις μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και σήμερα έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ», επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει καινούριο κόμμα συνιστά παραδοχή αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ»

«Βλέπω ότι το πολιτικό σύστημα είναι συνολικά σε μία μεταβατική φάση. Θα έλεγα σε μία φάση αστάθειας και κατακερματισμού. Ειδικά στον χώρο της αντιπολίτευσης είναι προφανές ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά κενά, τα οποία προφανώς ο κύριος Τσίπρας θέλει να αξιοποιήσει και να κάνει μία νέα πολιτική προσπάθεια», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Το γεγονός ότι προσανατολίζεται στο να δημιουργήσει ένα καινούργιο κόμμα και όχι να επιστρέψει στο κόμμα του τον ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Έχει κλείσει έναν κύκλο που συνδέθηκε με τεράστια προβλήματα και αποτυχίες για την πορεία της χώρας», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης που εξήγησε ότι μετά την παραίτηση Τσίπρα βλέπει τίτλους τέλους στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Πιστεύω ότι θα μπουν σε μία πολύ μεγάλη ανακατάταξη και το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει καινούργιο κόμμα συνιστά παραδοχής αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου», ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η μόνη σταθερά στη χώρα σήμερα είναι η ΝΔ και η κυβέρνησή της με το θετικό της έργο, τα λάθη και τις αδυναμίες, για τα οποία η κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Μετά από 7 χρόνια στην εξουσία πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία αυτοβελτίωσης», προσέθεσε.

Για τα Τέμπη επισήμανε ότι «όλοι θέλουμε να μάθουμε όλη την αλήθεια, να ξεκινήσει η δίκη και να σταματήσει αυτή η ακραία και επικίνδυνη συνωμοσιολογία, καθώς μετά και από την τελευταία απόφαση της δικαιοσύνης έχει καταρριφθεί κάθε επιχείρημα». «Για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να υπάρχει εμπιστοσύνη» ολοκλήρωσε το σκεπτικό του.