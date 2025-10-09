Τηλεθέαση (8/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (8/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- SKAI- Σήμερα 20,1%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,2%
- ALPHA – Happy Day 15%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,1%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,9%
Ζώνη 10-1
- SKAI – Αταίριαστοι 16,5%
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,4%
- MEGA – Buongiorno 13%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,6%
- OPEN – 10 παντού 9,4%
- STAR – Breakfast@Star 6%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 18%
- SKAI – Live You 14,4%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 14%
- SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 10,8%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,4%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,1%
- STAR – First Dates 4,9%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 16,4%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 19,8%
- MEGA – The Chase 14,1%
- ALPHA – Deal 14,2%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,9%
- STAR – Cash or trash 11,5%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 11%
- ANT1 – 5X5 9%
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,2%
- SKAI- Το ‘χουμε! 4,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- ALPHA – Happy Day 17,9%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 15,4%
- SKAI- Σήμερα 12,7%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,1%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 5,8%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 16,6%
- MEGA – Buongiorno 16,3 %
- ANT1 – Το Πρωινό 9,8%
- SKAI – Αταίριαστοι 7,7%
- STAR – Breakfast@Star 7,1 %
- OPEN – 10 παντού 3,2%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 21,9%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 13,7%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 9,1%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 8,8%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,9%
- SKAI – Live You 6,8%
- STAR – First Dates 5,3%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 12,3%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 18,9%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,1%
- MEGA – The Chase 12,5%
- MEGA – Live News 12,3%
- STAR – Cash or trash 10,4%
- ANT1 – 5X5 7,2 %
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 8,7%
- ALPHA – Deal 8,6%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,4%
- SKAI – Το ‘χουμε! 3,1%