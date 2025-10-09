Τηλεθέαση (8/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (8/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI- Σήμερα 20,1%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,2%
  • ALPHA – Happy Day 15%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,1%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,9%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 16,5%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 13,4%
  • MEGA – Buongiorno 13%
  • ANT1 – Το Πρωινό 10,6%
  • OPEN – 10 παντού 9,4%
  • STAR – Breakfast@Star 6%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 18%
  • SKAI – Live You 14,4%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 14%
  • SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 10,8%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,4%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,1%
  • STAR – First Dates  4,9%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 16,4%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 19,8%
  • MEGA – The Chase 14,1%
  • ALPHA – Deal 14,2%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,9%
  • STAR – Cash or trash 11,5%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 11%
  • ANT1 – 5X5 9%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,2%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 4,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • ALPHA – Happy Day 17,9%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 15,4%
  • SKAI- Σήμερα 12,7%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,1%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 5,8%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 16,6%
  • MEGA – Buongiorno 16,3 %
  • ANT1 – Το Πρωινό 9,8%
  • SKAI – Αταίριαστοι 7,7%
  • STAR – Breakfast@Star 7,1 %
  • OPEN – 10 παντού 3,2%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 21,9%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 13,7%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 9,1%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 8,8%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,9%
  • SKAI – Live You 6,8%
  • STAR – First Dates 5,3%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 12,3%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 18,9%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,1%
  • MEGA – The Chase 12,5%
  • MEGA – Live News 12,3%
  • STAR – Cash or trash 10,4%
  • ANT1 – 5X5 7,2 %
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 8,7%
  • ALPHA – Deal 8,6%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,4%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 3,1%

 

