Τηλεθέαση (8/10): Τα νούμερα το βράδυ της Τετάρτης – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Τετάρτη (8/10).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA -Άγιος Έρωτας  20,4
  • ALPHA -Να με λες μαμά  16,5
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 16,2
  • ANT1 – Grand Hotel  16,1
  • MEGA – Η γη της Ελιάς  14,5
  • MEGA – Hotel Elvira  11,4
  • SKAI – Exathlon  8
  • STAR – Φάρμα 6,4
  • OPEN – La promesa  3,5
    LATE NIGHT
  • ANT1 – Νύχτα Αποκαλύψεων – Πρεμιέρα  17,1
  • ALPHA – Ξένη ταινία – Rocky  10,1
  • MEGA – Πενήντα – Πενήντα (Ε)  10
  • SKAI – Νόμος και τάξη 6,8
  • OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω  5,8
  • STAR – Ξένη ταινία – Joker  5,0

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Να με λες μαμά 17,3%
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 16,4%
  • MEGA – Hotel Elvira 14,3%
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 11,7%
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 11,4%
  • ANT1 – Grand Hotel 11%
  • STAR – Φάρμα 7,6%
  • SKAI – Exathlon 5,9%
  • OPEN – La promesa 1,3%
    LATE NIGHT
  • ANT1 – Νύχτα Αποκαλύψεων – Πρεμιέρα 13%
  • MEGA – Πενήντα – Πενήντα (Ε) 11,3%
  • ALPHA – Ξένη ταινία – Rocky 10,6%
  • STAR – Ξένη ταινία – Joker 6,2%
  • OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω 6,1%
  • SKAI – Νόμος και τάξη 6%

