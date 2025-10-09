Τηλεθέαση (8/10): Τα νούμερα το βράδυ της Τετάρτης – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Τετάρτη (8/10).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA -Άγιος Έρωτας 20,4
- ALPHA -Να με λες μαμά 16,5
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 16,2
- ANT1 – Grand Hotel 16,1
- MEGA – Η γη της Ελιάς 14,5
- MEGA – Hotel Elvira 11,4
- SKAI – Exathlon 8
- STAR – Φάρμα 6,4
- OPEN – La promesa 3,5
LATE NIGHT
- ANT1 – Νύχτα Αποκαλύψεων – Πρεμιέρα 17,1
- ALPHA – Ξένη ταινία – Rocky 10,1
- MEGA – Πενήντα – Πενήντα (Ε) 10
- SKAI – Νόμος και τάξη 6,8
- OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω 5,8
- STAR – Ξένη ταινία – Joker 5,0
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Να με λες μαμά 17,3%
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 16,4%
- MEGA – Hotel Elvira 14,3%
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 11,7%
- MEGA – Η γη της Ελιάς 11,4%
- ANT1 – Grand Hotel 11%
- STAR – Φάρμα 7,6%
- SKAI – Exathlon 5,9%
- OPEN – La promesa 1,3%
LATE NIGHT
- ANT1 – Νύχτα Αποκαλύψεων – Πρεμιέρα 13%
- MEGA – Πενήντα – Πενήντα (Ε) 11,3%
- ALPHA – Ξένη ταινία – Rocky 10,6%
- STAR – Ξένη ταινία – Joker 6,2%
- OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω 6,1%
- SKAI – Νόμος και τάξη 6%