Ντόρα Μπακογιάννη για Σαμαρά: Έχει κόψει καιρό τις γέφυρες – Δεν ξέρω αν θα τολμήσει να κάνει κόμμα

Για τον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή και την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Όπως είπε στο MEGA, «ο κ. Σαμαράς έχει κόψει καιρό τις γέφυρες. Δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι μέσα σε αυτό το κλίμα και ήταν ένα κλίμα πραγματικά πολύ ωραίο χθες. Ο κ. Σαμαράς αν θέλει να επιλέξει τον δρόμο που διάλεξε ο Τσίπρας, με γεια του με χαρά του».

Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι «δεν ξέρω αν γίνονται προσπάθειες επαναπροσέγγισης του κ. Σαμαρά και δεν ξέρω και αν θέλει. Είχα την αίσθηση ότι χθες, στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Στυλιανίδη, θα έρθει».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα, απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα τολμήσει να κάνει κόμμα. Είναι μεγάλη απόφαση για τον ίδιο γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό από τον Σαμαρά πράγμα που δεν μπορεί να μη του δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις. Επίσης η παράταξη αυτή έχει αντανακλαστικά σταθερότητας εδώ και πολλά χρόνια, στα δύσκολα συσπειρώνεται».

Η ίδια υποστήριξε ότι «κάθε στέλεχος που φεύγει, είναι μία απώλεια. Το έχει ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Συνήθως όμως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται εύκολα, συνήθως επαναλαμβάνεται ως φάρσα».

