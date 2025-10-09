Το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη, οι χειραψίες και το παρασκήνιο: Η παρουσία Καραμανλή και η απουσία με… μηνύματα του Αντώνη Σαμαρά

Το αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του Ωδείου Αθηνών επί της οδού Ρηγίλλης, ακριβώς απέναντι από τα ιστορικά γραφεία της ΝΔ, ήταν ασφυκτικά γεμάτο χθες το βράδυ. Σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα, μαζί με κομματικά στελέχη κάθε νεοδημοκρατικής «τάσης» παρέστησαν στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Εκεί ήταν, όπως αναμενόταν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Η απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά ήταν ηχηρή και με πολλά μηνύματα. Αν υπήρχε μία πιθανότητα για τους αισιόδοξους έστω μία πιθανότητα η χθεσινοβραδινή εκδήλωση να γίνει ευκαιρία για γέφυρα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά – κάτι που εξαρχής έμοιαζε ανέφικτο- αυτή διαλύθηκε με την «προσωπική επιλογή» του πρώην πρωθυπουργού να μην παραστεί.

Ο έτερος γαλάζιος πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής έφτασε πρώτος στο Ωδείο Αθηνών και 10 λεπτά αργότερα όταν βρέθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αμφιθέατρου, αντάλλαξαν μία ευγενική χειραψία και είχαν ένα σύντομο διάλογο. Η «όλη» ΝΔ περίμενε να αποκωδικοποιήσει αυτή τη γλώσσα του σώματος και να μετρήσει τη θερμοκρασία στις σχέσεις του νυν με τους δύο γαλάζιους πρώην πρωθυπουργούς.

Σύμφωνα με γαλάζια στελέχη, επιβεβαιώθηκαν από τη μία οι ξεκάθαρες αποστάσεις Μητσοτάκη – Καραμανλή και από την άλλη το αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα σε Μητσοτάκη – Σαμαρά.

Η «προσωπική επιλογή», όπως έλεγαν συνεργάτες του Μεσσήνιου πολιτικού, να μη βρεθεί τελικά στον χώρο συζητήθηκε εντόνως στα νεοδημοκρατικά πηγαδάκια, σύμφωνα με την εφημερίδα, «ΤΑ ΝΕΑ». Πρόκειται πάντως για μία κίνηση που στέλνει νέο μήνυμα για πιθανές εξελίξεις στον Δεξιό χώρο στον απόηχο και της εμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα.

Στο Ωδείο βρέθηκαν όλες οι τάσεις της ΝΔ, στελέχη που ζητούν δημόσια κινήσεις επαναπροσέγγισης Μαξίμου – Σαμαρά έως και εύχονται την επάνοδο του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ ήταν εκεί και πρόσωπα που ανήκουν στον σκληρό πυρήνα των συνομιλητών του Σαμαρά, όπως ο Νίκος Καραχάλιος. Μέχρι την τελευταία στιγμή έμεινε άδεια η θέση που είχε κρατηθεί για τον κ. Σαμαρά, δίπλα στον Κώστα Καραμανλή, σε απόσταση μόλις 2 θέσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί κάθισε τελικά ο εφοπλιστής, Γιώργος Προκοπίου, με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και τον Γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Αν σε κάτι συνέπεσαν οι γαλάζιες εκτιμήσεις για την απουσία Σαμαρά είναι το εξής: στην «προσωπική επιλογή» του βάρυναν διαρροές του Μαξίμου περί σύντομης παρέμβασης από το πόντιουμ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν στον επίσημο κατάλογο των ομιλητών. «Σταματώ εδώ γιατί μπήκα λίγο… εμβόλιμος στην παρουσίαση» σχολίασε εξάλλου από μικροφώνου και ο ίδιος.

Η ανάρτηση με… νόημα

Λίγο προτού λήξει η εκδήλωση, ο μακροχρόνιος φίλος του Αντώνη Σαμαρά και μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος του πρώην πρωθυπουργού, Δημήτρης Γιάννος έγραψε με νόημα στο Facebook, ότι «κάποια πράγματα είναι πέρα και πάνω από την πολιτική».

Και στη λήξη της εκδήλωσης, κατά την αποχώρησή του από το Ωδείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε στους δημοσιογράφους ότι «η ΝΔ είναι εν συνόλω» στην πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης- που ερμηνεύτηκε ως αιχμή προς τον Αντώνη Σαμαρά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα πυροδοτήθηκαν εκ νέου οι εκτιμήσεις ότι ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται πολύ κοντά στην ενεργοποίηση των αποφάσεών του, στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου φορέα.

Τα βλέμματα στην εκδήλωση της Τετάρτης

Τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην εκδήλωση που οργανώνει η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην Παλαιά Βουλή. Η εκδήλωση γίνεται προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής, Άννας Ψαρούδα- Μπενάκη , η οποία αναδείχθηκε επί των ημερών του Κώστα Καραμανλή.

Μένει να φανεί εάν εκεί δώσουν το «παρών» ο νυν και ο πρώην πρωθυπουργός. Πάντως, ο Κώστας Καραμανλής έχει επιλέξει να μην προχωρά σε προσωπικές επιθέσεις και ευθείες βολές και θα μιλήσει το πολύ 15 λεπτά.

Η παρουσίαση του βιβλίου Στυλιανίδη

Σε ό, τι αφορά τη μελέτη που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης – «Είσαι ο σταρ της ημέρας» του είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδεχόμενος ότι «δεν μπορώ να σου πω ότι το διάβασα και όλο το βιβλίο»- συνέβαλαν 43 επιστήμονες από 18 πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού με στόχο να αναδείξει την «ατζέντα του μέλλοντος».

Την εκδήλωση άνοιξε ο Νικήτας Κακλαμάνης επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη είναι αλληλένδετη με τις τεχνολογίες και κάνοντας λόγο για θετικές επιδράσεις της AI και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, όπως τα deep fakes. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον σύντομο χαιρετισμό του απέφυγε οποιαδήποτε πολιτική αναφορά.

Χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως «θαυμαστό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας» αλλά ταυτόχρονα μία μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν μπορεί να αγνοήσει τις επιπτώσεις της Al.

Μητσοτάκης: «Πολύ πιθανόν η AI να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ’ όλες τις προηγούμενες»

Ο κ. Μητσοτάκης στο σύντομο χαιρετισμό του είπε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας και είναι πιθανό να είναι μια τεχνολογική επανάσταση πολύ διαφορετική από όλες τις προηγούμενες, και-όπως είπε- πρέπει να την εξετάσουμε σε όλο το εύρος της. Χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη μεγάλη πρόκληση μεταξύ άλλων για την αγορά εργασίας και σημείωσε ότι η χώρα μας έχει στρατηγική για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, που δίνει έμφαση στις ψηφιακές υποδομές της ΑΙ.

Ο πρωθυπουργός έκανε τρεις παρατηρήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη σημειώνοντας:

«Είναι πολύ πιθανόν η τεχνητή νοημοσύνη να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ’ όλες τις προηγούμενες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την εξετάσουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος των πιθανών επιπτώσεών της στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Ένα θαυμαστό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας, για τον τρόπο με τον οποίο τα νέα παιδιά μας θα προσεγγίζουν την εκπαίδευση και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θίγονται στον σημαντικό τόμο τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα.

Δεύτερη σύντομη επισήμανση: η χώρα μας έχει ήδη μια συγκροτημένη και πολύ καλά δομημένη στρατηγική γύρω από τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δίνει έμφαση στις σημαντικές ψηφιακές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τις οποίες μπορούμε πια και δημιουργούμε στη χώρα μας, με σημαντική ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Έχουμε ήδη εντοπίσει πεδία πολιτικής, όπως η πολιτική προστασία, η υγεία, η εθνική άμυνα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε ζητήματα του εθισμού των νέων, στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και είπε ότι κανείς δεν θέλει να φτάσει στο σημείο τα παιδιά μας να αισθάνονται ότι συνομιλούν με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να το θεωρούν φίλο τους, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει.

Επισήμανε τις επιπτώσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας από τα deep fakes «τα οποία είναι ήδη εδώ και θα επηρεάσουν τις εκλογικές μας αναμετρήσεις και πως αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις ως προς την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας».

Η τρίτη επισήμανση αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και Συνταγματική Αναθεώρηση. Μία διαδικασία -όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης- η οποία θα εκκινήσει εντός αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου.

«Είναι δεδομένο ότι η όποια διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ίδια την πολιτική και πολιτειακή μας οργάνωση» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Δείτε βίντεο: