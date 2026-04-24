Μητσοτάκης σε Μακρόν: «Ευκαιρία να αναδείξουμε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρώπη»

«Συμφωνώ με τον Μακρόν ότι οι προκλήσεις αυτές αποτελούν και μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Τα καταφέραμε εν μέσω κρίσεων. Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική. Είχαμε και περιόδους επανάπαυσης, αλλά τώρα νομίζω έχουμε την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τον ρόλο μας σε δύο τομείς. Να δώσουμε ουσία στην στρατηγική αυτονομία. Γαλλία και Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών.

Και συμπλήρωσε: «Δείτε τη συμφωνία μας του 2021, απτή απόδειξη του τι εννοούμε όταν λέμε συνεργασία. Είμασταν μόνοι εκείνη την εποχή. Την συμφωνία αυτή θα την ανανεώσουμε βεβαίως αύριο. Το θέμα είναι να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια για την άμυνα, να δαπανήσουμε περισσότερα με πιο έξυπνο τρόπο, και να ενθαρρύνουμε το οικοσύστημα της άμυνας στην Ευρώπη να αναδειχθεί και τώρα και όταν τελειώσουν οι πόλεμοι».

«Και η δεύτερη πρόκληση αφορά την ανταγωνιστικότητα. Η έκθεση Ντράγκι είναι μια έκθεση που την διαβάσαμε όλοι μας. Όλοι την καλωσορίσαμε. Είναι μια πολύ καλή διάγνωση προκλήσεων και ευκαιριών για την ήπειρό μας. Είμαστε μια μεγάλη εμπορική δύναμη, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα αν όλοι δράσουμε ενωμένοι. Χάρη στην εσωτερική αγορά. Έχουμε όμως προκλήσεις στην ενέργεια, έχουμε μια κατακερματισμένη αγορά. Θα μπορούσαμε εκεί να γίνουμε πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Να περάσουμε λοιπόν από τα λόγια στις πράξεις, να κινητοποιήσουμε τα ιδιωτικά κεφάλαια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατανοεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές πάνω στις οποίες μπορούμε να στηριχθούμε. Οπότε μετά από το στάδιο της συμφωνίας περί του τι πρέπει να κάνουμε, ας εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές. Τα επόμενα χρόνια θα δείξουν αν θα τα καταφέρουμε, έχουμε μπροστά μας τον επόμενο προϋπολογισμό, πρέπει να δούμε πόσο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όχι μόνο εθνικούς πόρους, αλλά και ευρωπαϊκούς για να πετύχουμε τους στόχους μας» προσέθεσε.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να κινητοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές προκλήσεις. «Παραμένω λοιπόν αισιόδοξος ότι αυτό το σημείο καμπής είναι ευκαιρία για να αναδείξουμε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το κατανοεί αυτό, το κατανοεί και η Κομισιόν, αλλά ξέρετε, η Ευρώπη δεν κινείται πάντοτε με την ταχύτητα που πολλοί προσδοκούν» σημείωσε.

«Έχουμε δύο τομείς στους οποίους πρέπει να δράσουμε. Το πρώτο είναι η προστασία των παιδιών και των εφήβων από τα κοινωνικά δίκτυα. Από τη στιγμή που θα κάνουμε κάτι σε εθνικό επίπεδο όλα αυτά θα μεταφερθούν σύντομα και σε ευρωπαϊκό και θα συμμορφωθούν και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Δεν μπορούν να συνεχίζουν να βγάζουν χρήματα εις βάρος των παιδιών μας, είναι θέμα υγείας των παιδιών και των εφήβων μας. Το δεύτερο είναι η προστασία του δημόσιου χώρου. Ακόμα και στην αρχαία Αθήνα, να ξέρετε, είχαμε ψεύτικες ειδήσεις, είχαμε λαϊκιστές, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι πραγματικά ανεξέλεγκτο. Δείτε πως αξιοποιείται η ανωνυμία, δείτε τα προβλήματα που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι προκλήσεις για όλους και ιδιαίτερα για όσους έχουν σύντομα εκλογές» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μία αγορά που λειτουργεί θα προάγει την ευημερία, μειώνοντας έτσι τις ανάγκες χρηματοδότησης του κράτους πρόνοιας» υπογράμμισε.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ, είχε δίκιο το 2017, όταν είπε: “Η Ευρώπη δεν κάνει αρκετά για την άμυνα”. Η Ελλάδα ήταν ίσως εξαίρεση όσον αφορά τις δαπάνες μας για την άμυνα ως ποσοστό του ΑΕΠ, για εθνικούς λόγους. Το θέμα είναι πάντως ότι όλοι σήμερα δαπανούν πολύ περισσότερα. Δεν είναι μόνο η βιομηχανική συνεργασία. Είναι η απόφαση μας, η δέσμευσή μας να κάνουμε κάτι αν απειληθούμε όλοι. Και αυτό που έγινε στην Κύπρο ήταν δείγμα αυτής της προσπάθειας, γιατί ανταποκριθήκαμε σε ένα αίτημα κράτους μέλος, το οποίο δέχτηκε επίθεση, και τι κάναμε εν τέλει; Κινηθήκαμε σε επιχειρησιακό επίπεδο, βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 7 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα άρθρο το οποίο ήταν ξεχασμένο και το οποίο όμως υπήρχε στη συνθήκη μας».

«Αναλάβαμε τις ευθύνες μας ως Ευρωπαίοι. Το ΝΑΤΟ είναι επίσης εκεί, έχουμε το άρθρο 5. Να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να συμβεί σε άλλες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να βασιζόμαστε μόνο στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να βασιστούμε στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είναι καλό και για το ΝΑΤΟ. Η εξισορρόπηση του ρόλου των ΗΠΑ αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Αλλιώς, η ανισορροπία θα είναι εις βάρος μας. Θα συνεχίσουμε να αγόμαστε και να φερόμαστε με τρόπον ανεξέλεγκτο» τόνισε.

Για τον ρόλο των ΗΠΑ και τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Σήμερα ο Λευκός Οίκος δεν αποτελεί συνέχεια των προηγουμένων κυβερνήσεων στις ΗΠΑ, βάζουν τώρα πια πολύ περισσότερο μπροστά τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά η ιστορία παραμένει σημαντική. Οι διατλαντικές σχέσεις επιβιώνουν, παραμένουν ισχυρές. Η παγκόσμια τάξη ως τώρα ήταν προς όφελος των ΗΠΑ. Η Ευρώπη επωφελήθηκε και αυτή, δεν λέω όχι».

«Όμως η απειλή από την Κίνα συνίσταται στο ότι η Κίνα μπορεί να ενισχύσει ξαφνικά τον ένα ή τον άλλο τομέα και να ασκήσει πίεση στη δική μας βιομηχανία. Αυτό είναι μια πραγματική απειλή από την Κίνα. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν δυνατότητες αμοιβές επωφελούς συνεργασίας με τις ΗΠΑ ακόμα και αν είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα υπό τη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο για την ενέργεια. Η ενέργεια είναι απολύτως κρίσιμη για το μέλλον της βιομηχανίας μας. Το κόστος της ενέργειας είναι δυσανάλογα υψηλό στην Ευρώπη.

Φυσικά, από την άλλη πλευρά, για πολλά χρόνια, είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τη Ρωσία, με καλύτερες φυσικά τιμές. Άρα, να είμαστε ρεαλιστές και να αποφασίσουμε που θέλουμε να επενδύσουμε. Έλαβα μέρος σε μια σύνοδο που οργάνωσε και ο Εμανουέλ για την πυρηνική ενέργεια. Ας δούμε την Ευρώπη και τη δυνατότητα της Ευρώπης να παράγει φτηνή πυρηνική ενέργεια, σε συνδυασμό με τις πράσινες μορφές ενεργείας. Κάτι το οποίο κάνουμε στην Ελλάδα. Ίσως η μόνη λύση είναι να επενδύσουμε σε πυρηνική ενέργεια, όπως έκανε και η Γαλλία με δεκάδες πυρηνικούς αντιδραστήρες» προσέθεσε.

Τέλος σε ερώτηση για το πού θα εστίαζε για τα επόμενα χρόνια ο πρωθυπουργός είπε: «Στην ενέργεια, θα μείωνα το κόστος της ενέργειας, θα επένδυα στα δίκτυα, στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, στην πυρηνική ενέργεια, στην ανταγωνιστική ενέργεια για τη βιομηχανία».