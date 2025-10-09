Μάκης Βορίδης: Ο Βάρρας θα βγει βαριά εκτεθειμένος – Ήθελε να κάνει βοσκοτόπια 466 εκατ. ευρώ από πρόστιμα

«Ο Γρηγόρης Βάρρας θα βγει βαριά εκτεθειμένος», σχολίασε ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας για πρώτη φορά μετά την επεισοδιακή κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» , με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, ο πρώην υπουργός τόνισε ότι ο κ. Βάρρας πήγε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία το 2024 και έδωσε 8ωρες καταθέσεις και δεν είπε τα ίδια πράγματα, τα οποία υποστήριξε στη Βουλή.

«Τέσσερα χρόνια ο Βάρρας άφηνε τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκονται σε εξέλιξη;» διερωτήθηκε ο κ. Βορίδης, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως «ο κ. Βάρρας ήθελε να κάνει βοσκοτόπια 466 εκατ. ευρώ από πρόστιμα».

Όπως εξήγησε ο κ. Βορίδης, «ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε μάλιστα ότι δεν αποδέχτηκα τις ριζοσπαστικές ιδέες του. Δεν ήμουν μοντέρνος. Όμως τα 466 εκατ. ευρώ δεν υπάρχουν τότε γιατί υπήρχαν παλαιότερα πρόστιμα με αποτέλεσμα να συμψηφιστούν και έμειναν άλλα 170 εκατ. ευρώ που πήγαν στον κρατικό προϋπολογισμό. Και οι επόμενοι συνάδελφοί μου πάντως, δεν έδειξαν να γοητεύονται από την ιδέα του»

Ο πρώην υπουργός αποκάλυψε πως όταν επήλθε το «βελούδινο διαζύγιο», όπως είπε με τον κ. Βάρρα, ρωτήθηκε για την τοποθέτησή του στην προεδρία της κυβέρνησης. «Τότε απάντησα: “Τι πρόβλημα να έχω; Εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του, από εκεί και πέρα αν τον θέλετε, δεν έχω πρόβλημα”».

Σε ερώτηση αν τον «σεντράρει» η κυβέρνηση, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι «η θέση της κυβερνήσεως στο ποινικό ζήτημα έχει διατυπωθεί με τη θέση της στην προκαταρκτική». Πρόσθεσε επίσης ότι «δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί»

Σε άλλο σημείο ο κ. Βορίδης είπε ότι «εγώ τους αγροτοσυνδικαλιστές και αγροτοσυνεταιριστές τους ξέρω όλους έναν- έναν και πολύ καλά. Εγώ είμαι εκείνος που ενοποίησα το αγροτικό κίνημα. Με ένοιαζε γιατί ήθελα να έχω μία ενιαία εκπροσώπηση αγροτών για να έχω θεσμικό συνομιλητή ως υπουργός και κυβέρνηση και ήθελα να πηγαίνουν στην Ευρώπη και να έχουν μία ενιαία φωνή.

Φαίνεται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι (σ.σ. Φραπές και Χασάπης) να αναφέρουν το όνομά μου. Και; Το θέμα είναι αν αυτοί ήρθαν ποτέ σε εμένα να ζητήσουν κάτι και τι έγινε από εκεί και πέρα. Δεν επικοινώνησε ποτέ κανείς μαζί μου».