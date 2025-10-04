Πάτρα: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε 75χρονη την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε 75χρονη την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο 
Φωτογραφία Αρχείου

Αστικό λεωφορείο παρέσυρε μία 75χρονη γυναίκα, την ώρα που εκείνη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες 75χρονη επιχείρησε να διασχίσει την οδό Ανθείας, ωστόσο, κάτω από άγνωστες συνθήκες την παρέσυρε το αστικό λεωφορείο που περνούσε εκείνη την ώρα.

Ο οδηγός ευτυχώς ακινητοποίησε έγκαιρα το όχημα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Την άτυχη 75χρονη παρέλαβε άμεσα ασθενοφόρο που την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αν ο σύζυγός σας κάνει μία από αυτές τις δουλειές είναι πιο πιθανό να σας απατήσει, αναφέρει μελέτη – Το παράδοξο ...

Πώς να καλύψετε τα γκρίζα μαλλιά φυσικά και να δείχνετε νεότεροι χωρίς βαφή

Δήμας για κυκλοφοριακό: Εντός του 2026 η νέα παρέμβαση στη Μεταμόρφωση

Ωράριο εργασίας εργαζομένων: Αυτές είναι οι νέες αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα

Γυναίκα βρήκε λαχνούς ενώ καθάριζε και ένας από αυτούς κέρδιζε 100.000 δολάρια

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα κλειδιά στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:24 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ – Μπήκαν από διπλανό κτίριο

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ, σ...
20:41 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Η μεγάλη σημασία των φθινοπωρινών βροχών – Συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα

Για την μεγάλη αξια των φθινοπωρινών βροχών έγραψε σήμερα (04/10) σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγ...
20:25 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Πλησιάζει η στιγμή που θα επιστρέψουμε στη χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, ...
18:58 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Σαμαρίνα: Κτηνοτρόφοι παραμένουν στα θερινά βοσκοτόπια λόγω της ευλογιάς – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στα βουνά τα πρώτα χιόνια έπεσαν και βρήκαν τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και τα κοπάδια τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης