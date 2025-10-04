Πάτρα: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε 75χρονη την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο 

Αστικό λεωφορείο παρέσυρε μία 75χρονη γυναίκα, την ώρα που εκείνη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες 75χρονη επιχείρησε να διασχίσει την οδό Ανθείας, ωστόσο, κάτω από άγνωστες συνθήκες την παρέσυρε το αστικό λεωφορείο που περνούσε εκείνη την ώρα.

Ο οδηγός ευτυχώς ακινητοποίησε έγκαιρα το όχημα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Την άτυχη 75χρονη παρέλαβε άμεσα ασθενοφόρο που την μετέφερε στο νοσοκομείο.