Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Πλησιάζει η στιγμή που θα επιστρέψουμε στη χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, κερδίζοντας μία ώρα ύπνου. Η αλλαγή ώρας για το 2025 έχει καθοριστεί για την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, όταν στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες θα μετακινηθούν στις 03:00.

Με την αλλαγή αυτή, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, ως είθισται, «κερδίζουμε» τη μία ώρα ύπνου που «θυσιάσαμε» την άνοιξη, όταν λόγω της θερινής ώρας τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα μπροστά.

Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ, αλλάζουν αυτομάτως την ώρα. Χειροκίνητα γίνεται η διαδικασία μόνο για τα παραδοσιακά ρολόγια.

Σημειώνεται πως, αυτή η εποχιακή αλλαγή ώρας συμβαίνει δύο φορές το χρόνο, με τη μετάβαση στη θερινή ώρα την άνοιξη, όταν τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, και την επιστροφή στην κανονική ώρα το φθινόπωρο.

Παρόλο που η αλλαγή της ώρας αποτελεί μια τυποποιημένη πρακτική εδώ και χρόνια και είναι κοινή στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και σε τμήματα του Καναδά, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής, οι ειδικοί σε θέματα υγείας προειδοποιούν ότι μπορεί να είναι επιβλαβής για την ευεξία των ανθρώπων.

Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η αλλαγή ώρας

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή ώρας έχει συνδεθεί με την εξοικονόμηση ενέργειας. Τη δεκαετία του ’70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.