Αβραμόπουλος: Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι – Δεν είναι πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά ανθρώπινο και ηθικό

Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Τη στήριξή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέγοντας ότι δεν είναι «πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.

Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα.

Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν».

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αν ο σύζυγός σας κάνει μία από αυτές τις δουλειές είναι πιο πιθανό να σας απατήσει, αναφέρει μελέτη – Το παράδοξο ...

Πώς να καλύψετε τα γκρίζα μαλλιά φυσικά και να δείχνετε νεότεροι χωρίς βαφή

Πώς αλλάζουν οι μικροπιστώσεις τον χάρτη της επιχειρηματικότητας

Αττική: Πού θα μπουν oι κάμερες και ποιες παραβάσεις θα καταγράφουν – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα κλειδιά στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:28 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για τ...
19:19 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου για Άδωνι Γεωργιάδη: «Επιτελεί τον ρόλο του αποπροσανατολισμού»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι που συνεχίζει για 20η ημέρα ...
18:19 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Δούκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μονόδρομος η διαγραφή, αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας

Διαγραφές σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο Δήμαρχ...
16:57 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Βελόπουλος: «Βυθίσατε το Πίρι Ρέις τώρα»

«Εάν υπήρχε σοβαρή κυβέρνηση δεν θα υπήρχε Πίρι Ρέις στο Αιγαίο. Επειδή, λοιπόν, δεν υπάρχει ο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης