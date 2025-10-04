Αθήνα: Σύλληψη 32χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από 9 κιλά ηρωίνης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αθήνα: Σύλληψη 32χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από 9 κιλά ηρωίνης

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην Αθήνα, έναν 32χρονο αλλοδαπό για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση 32χρονου.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην οικία του σε περιοχή της Αθήνας και συνελήφθη, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη άνω των 9,4 κιλών, μεγάλη ποσότητα ουσιών νόθευσης καθώς και ανάλογο εξοπλισμό.

Συνολικά, στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία του, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 9.419,9 γραμμάρια ηρωίνης,

• 4.410 γραμμάρια γκρι βραχώδη τεμάχια άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης,

• 3.700 γραμμάρια καφέ σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλη για την νόθευση ηρωίνης,

• 2 θερμοκολλητικά σακούλας, κατάλληλα για τη σφράγιση συσκευασιών,

• ρολό διάφανης μεμβράνης κατάλληλο για την περιτύλιξη συσκευασιών,

• υδραυλική πρέσα, δυναμικότητας πίεσης 19 τόνων, με τα εξαρτήματά της,

• 2 μεταλλικές πλάκες και 2 ξύλινα καλούπια,

• μεταλλικό γρύλο και 4 ηλεκτρικούς αναδευτήρες,

• 39 φυσίγγια,

• αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα,

• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 116,60 ευρώ, καθώς και

• κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αν ο σύζυγός σας κάνει μία από αυτές τις δουλειές είναι πιο πιθανό να σας απατήσει, αναφέρει μελέτη – Το παράδοξο ...

Πώς να καλύψετε τα γκρίζα μαλλιά φυσικά και να δείχνετε νεότεροι χωρίς βαφή

Πώς αλλάζουν οι μικροπιστώσεις τον χάρτη της επιχειρηματικότητας

Αττική: Πού θα μπουν oι κάμερες και ποιες παραβάσεις θα καταγράφουν – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα κλειδιά στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:58 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Σαμαρίνα: Κτηνοτρόφοι παραμένουν στα θερινά βοσκοτόπια λόγω της ευλογιάς – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στα βουνά τα πρώτα χιόνια έπεσαν και βρήκαν τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και τα κοπάδια τ...
18:37 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθησαν 3 άτομα που έκαναν παραγγελίες φαγητού και λήστευαν τους διανομείς – Τους απειλούσαν με όπλο 

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 16 και 19 ετών, καθώς και ένας 15χρονος αλλοδαπός είναι κατηγορούμενοι ...
17:22 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου – «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης μητέρας και εγκύου στον 6ο μήν...
15:39 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πήγε να υποβάλει ένσταση για κλήση της Τροχαίας με… πλαστή άδεια οδήγησης

Ένας 27χρονος συνελήφθη χθες (03/10) στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης