Φενγκ Σούι: 9 τρόποι για να βελτιώσετε την ερωτική ζωή σας

Ψάχνετε τρόπους για να ανανεώσετε τη σεξουαλική σας ζωή και να δημιουργήσετε μια πιο ερωτική ατμόσφαιρα στην κρεβατοκάμαρα; Ίσως θέλετε να ανεβάσετε τη θερμοκρασία και να απολαύσετε καλύτερο και πιο ρομαντικό σεξ. Ίσως θέλετε να ενισχύσετε τη λίμπιντο και να αυξήσετε την οικειότητα.

Οι βασικές αρχές του Φενγκ Σούι, μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό!

Τι είναι το Φενγκ Σούι

Ορισμένα στοιχεία αυτής της αρχαίας κινεζικής τέχνης χρονολογούνται μέχρι και 6.000 χρόνια πριν. Το Φενγκ Σούι είναι η πρακτική της δημιουργίας μιας αρμονικής ροής ενέργειας. Τοποθετώντας προσεκτικά τα έπιπλα και άλλα αξεσουάρ και αποφεύγοντας αντικείμενα που μπορεί να είναι εξαντλητικά, εξασφαλίζετε μια ομαλή ροή και ταυτόχρονα προσελκύετε καλή τύχη.

Αυτό ακριβώς θέλετε στην κρεβατοκάμαρα, σωστά; Πολλές από τις αρχές του Φενγκ Σούι, προήλθαν από την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας. Για παράδειγμα, όταν κάθεστε σε ένα γραφείο, θέλετε να έχετε καθαρή θέα στην πόρτα του δωματίου, με την πλάτη σας στον τοίχο.

Αυτή η θέση ονομάζεται “θέση εντολής” και διασφαλίζει ότι μπορείτε να δείτε έναν εισβολέα και να μην ανησυχείτε για την πλάτη σας. Αυτή είναι η βάση για πολλούς από τους κανόνες του Φενγκ Σούι. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τις βασικές αρχές του Φενγκ Σούι για να αναζωογονήσετε τη σεξουαλική σας ζωή και να δημιουργήσετε περισσότερη οικειότητα με τον σύντροφό σας.

9 τρόποι να βελτιώσετε την ερωτικής σας ζωή σύμφωνα με τις αρχές του Φενγκ Σούι

Η θέση του κρεβατιού,

Τακτοποιήστε,

Απομακρύνετε ηλεκτρικές συσκευές από την κρεβατοκάμαρα,

Δημιουργήστε ισορροπία,

Επιλέξτε τη σωστή τέχνη,

Απαλλαγείτε από πράγματα που εξαντλούν την ενέργεια,

Απελευθερωθείτε από πρώην,

Ενεργοποιήστε τις αισθήσεις,

Το μαύρο καπέλο του φενγκ σούι

Η θέση του κρεβατιού

Το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσετε το κρεβάτι σας είναι με το κεφαλάρι σε έναν σταθερό τοίχο και με καθαρή θέα προς την πόρτα. Αν είναι δυνατόν, αποφύγετε να βρίσκεται το πόδι του κρεβατιού ακριβώς απέναντι από την πόρτα, γιατί έτσι η θετική ενέργεια μπορεί να διαφύγει από το δωμάτιο. Το ιδανικό σύμφωνα με το Φενγκ Σούι είναι να βλέπετε ολόκληρο το κρεβάτι από πλάγια όψη καθώς μπαίνετε στο δωμάτιο.

Επιπλέον, καλό είναι να μην υπάρχει παράθυρο ακριβώς πίσω από το κεφαλάρι, καθώς και αυτό μπορεί να αφήσει τη θετική ενέργεια να διαφύγει. Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε το παράθυρο, φροντίστε να έχετε ένα δυνατό κεφαλάρι. Αν οι επιλογές σας είναι περιορισμένες, κάντε το καλύτερο που μπορείτε με αυτές τις δύο συμβουλές.

Τακτοποιήστε

Αν θέλετε περισσότερη ρομαντική ενέργεια, οικειότητα και προσοχή, το Φενγκ Σούι απαιτεί να απομακρύνετε κάθε περισπασμό. Αυτό σημαίνει να ξεφορτωθείτε σωρούς από χαρτιά και βιβλία. Είναι επίσης ώρα να αποχαιρετήσετε σωρούς με λούτρινα παιχνίδια ή υπερβολικά μαξιλάρια.

Ο λόγος είναι να υπάρχει χώρος πάνω στο κρεβάτι για εσάς και τον σύντροφό σας! Αν έχετε κουτιά αποθήκευσης με ρούχα, βρείτε ένα άλλο μέρος για να τα τοποθετήσετε. Ο χώρος πρέπει να είναι καθαρός και ελεύθερος, ώστε τίποτα να μην εμποδίζει τη ροή ενέργειας κάτω από εσάς.

Απομακρύνετε ηλεκτρικές συσκευές από την κρεβατοκάμαρα

Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια ζεστή ατμόσφαιρα για καλύτερο σεξ, απομακρύνετε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές σας. Εντάξει, μπορείτε να κρατήσετε το ρολόι σας, αλλά αν πρέπει να έχετε τηλεόραση ή υπολογιστή κ.λπ., κρύψτε τα σε μια ντουλάπα.

Γιατί να αφήσετε την προσοχή σας να αποσπάται από βιντεοπαιχνίδια ή την ειδησιογραφία; Όχι στην κρεβατοκάμαρά σας!

Δημιουργήστε ισορροπία

Για να προωθήσετε την ισορροπία στο υπνοδωμάτιο και να έχετε καλή σεξουαλική ενέργεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ίδια κομοδίνα και στις δύο πλευρές του κρεβατιού. Θέλετε να είναι ίσα σε μέγεθος, ώστε κανείς από τους δύο να μην έχει περισσότερη ενέργεια από τον άλλο.

Το Φενγκ Σούι προτείνει επίσης να μην σπρώχνετε την πλευρά του κρεβατιού στον τοίχο. Αφήστε αρκετό χώρο για να περπατάτε άνετα και για το κομοδίνο. Επιπλέον, κρατήστε ένα συρτάρι άδειο σε ένα από τα κομοδίνα, δημιουργώντας χώρο ενεργειακά για έναν σύντροφο, αν δεν έχετε αυτή τη στιγμή.

Επιλέξτε τη σωστή τέχνη

Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν φιλόξενο χώρο για οικειότητα, οι κανόνες του Φενγκ Σούι προτείνουν να επιλέγετε προσεκτικά τα έργα τέχνης. Επιλέξτε γαλήνια τοπία ή ήρεμες εικόνες με νερό και θάλασσα. Αποφύγετε έργα που δείχνουν βία, καταιγίδες ή διαμάχες, γιατί τέτοια ενέργεια θα φέρει αρνητική διάθεση στο δωμάτιο. Θέλετε να προωθήσετε την αγάπη, όχι τον πόλεμο!

Περαιτέρω, αν υπάρχουν άνθρωποι στην τέχνη, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι μόνο μία γυναίκα, γιατί αυτό ενισχύει την ανεξαρτησία και τη μοναξιά. Προτιμήστε έργα με ζευγάρια ή αντικείμενα σε ζεύγη, για να προωθήσετε μια υγιή σχέση.

Παραδόξως, το υπνοδωμάτιό σας δεν είναι ο χώρος για οικογενειακές φωτογραφίες, φωτογραφίες άλλων ζευγαριών ή των γονιών σας. Εστιάστε σε εσάς σε αυτό το προσωπικό καταφύγιο, αν ελπίζετε σε έντονο έρωτα.

Απαλλαγείτε από πράγματα που εξαντλούν την ενέργεια

Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορεί να αποδυναμώσουν την ενέργεια και το πάθος στο υπνοδωμάτιό σας. Για παράδειγμα, αν έχετε μια πόρτα μπάνιου που φαίνεται εύκολα από το κρεβάτι σας, κρατήστε την κλειστή. Το τελευταίο που θέλετε είναι η αγάπη και η λίμπιντο σας να «πηγαίνουν στράφι»!

Δυστυχώς, τα αποξηραμένα λουλούδια είναι στην πραγματικότητα νεκρά, και αυτό μειώνει σίγουρα τη ζωτική ενέργεια στον χώρο γύρω τους. Αυτό δεν είναι καλό! Αντίθετα, τα φρέσκα λουλούδια προσθέτουν ζωντάνια και ενέργεια ζωής, ενώ τα μεταξωτά λουλούδια συνεισφέρουν χρώμα και ομορφιά.

Ένας από τους βασικούς κανόνες του Φενγκ Σούι είναι να μην κρεμάτε ποτέ καθρέφτη στο υπνοδωμάτιο. Με τις αντανακλαστικές του ιδιότητες, η ενέργεια αναπηδά παντού προκαλώντας ανησυχία και ένταση. Για πρακτικούς λόγους, θέλετε να μπορείτε να δείτε πώς φαίνεστε με τα ρούχα σας, οπότε κρύψτε τον καθρέφτη πίσω από μια πόρτα ή μέσα σε μια ντουλάπα, αν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον, βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη από το κρεβάτι.

Ένα άλλο βασικό του Φενγκ Σούι είναι να αποφεύγετε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα. Οτιδήποτε, όπως ένας κάκτος με αγκάθια ή ακόμα και ένα γλυπτό ή φωτιστικό με πολλές αιχμές ή γωνίες, θα αναστατώσει τη ροή της ενέργειας — κάτι που δεν θα προάγει το ερωτικό παιχνίδι.

Απελευθερωθείτε από πρώην

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Φενγκ Σούι, ένας τρόπος για να σβήσετε την ατμόσφαιρα στην κρεβατοκάμαρά σας είναι να κρατάτε δώρα από τον πρώην σας. Αν είστε με έναν νέο σύντροφο, μην αφήνετε παλιά δώρα, φωτογραφίες ή άλλα αναμνηστικά να παραμένουν γύρω. Αποθηκεύστε τα ή, καλύτερα, πετάξτε τα ή δώστε τα σε άλλους.

Αφού τα πράγματα δεν απέδωσαν, γιατί να επιτρέπετε σε αυτήν την ενέργεια να παραμείνει στο υπνοδωμάτιό σας; Ξεκινήστε από την αρχή και αφήστε την ενέργεια της νέας αγάπης να ξυπνήσει και να ανθίσει.

Ενεργοποιήστε τις αισθήσεις

Δημιουργήστε την κατάλληλη ατμόσφαιρα παίζοντας αισθησιακή μουσική. Μπορεί να απολαύσετε τζαζ ή ακουστική κιθάρα – ό,τι προτιμάτε, η μουσική δημιουργεί ατμόσφαιρα. Αυτό ισχύει και για τον φωτισμό.

Τα κεριά με το αχνό φως τους δημιουργούν πάντα ένα εξαιρετικά ρομαντικό σκηνικό και μπορούν να προκαλέσουν την επιθυμία να αυξηθεί.

Προσθέστε άρωμα, το οποίο μπορεί να γίνει φορώντας άρωμα ή κολόνια, ή ανάβοντας αρωματικά κεριά ή λιβάνι. Καλή επιλογή για να ενισχύσετε τις οικείες σας δραστηριότητες είναι το σανταλόξυλο, το νέρολι και το γιασεμί.

Όσο περισσότερες αισθήσεις ξυπνάτε, τόσο υψηλότερη θα είναι η επιθυμία και η σεξουαλική διάθεση.

Το μαύρο καπέλο του Φενγκ Σούι

Αν θέλετε περισσότερο πάθος, εδώ υπάρχει ένα λιγότερο γνωστό κόλπο από μια σχολή του Φενγκ Σούι που ονομάζεται «Μαύρο Καπέλο», η οποία είναι η δυτικοποιημένη εκδοχή του. Τοποθετήστε μια μακριά κόκκινη κορδέλα ανάμεσα στο στρώμα και το κουτί του κρεβατιού σας, στη πλευρά όπου κοιμάται ο σύντροφός σας.

Αυτό θα αυξήσει τη πάθος και την ενέργειά του φυσικά και θα βελτιώσει τη σύνδεση μεταξύ σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, αφήστε το να παραμείνει το μικρό σας μυστικό, ώστε ο άντρας σας να μην αισθανθεί άβολα ή ότι χειραγωγείται. Στη συνέχεια, θα δείτε τα πράγματα να ζεσταίνονται καθώς απολαμβάνετε τη σεξουαλική ζωή που ονειρεύεστε.