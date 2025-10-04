Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (5/10, 20:30), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Ο Βάσκος τεχνικός του πρωταθλητή δεν συμπεριέλαβε σε αυτή τους τραυματίες Στρεφέτσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και τον Ρέτσο, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στην αναμέτρηση της Τετάρτης με την Άρσεναλ.

Την αποστολή συγκροτούν οι:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.