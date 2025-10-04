Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (5/10, 20:30), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Ο Βάσκος τεχνικός του πρωταθλητή δεν συμπεριέλαβε σε αυτή τους τραυματίες Στρεφέτσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και τον Ρέτσο, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στην αναμέτρηση της Τετάρτης με την Άρσεναλ.

Την αποστολή συγκροτούν οι:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αν ο σύζυγός σας κάνει μία από αυτές τις δουλειές είναι πιο πιθανό να σας απατήσει, αναφέρει μελέτη – Το παράδοξο ...

Πώς να καλύψετε τα γκρίζα μαλλιά φυσικά και να δείχνετε νεότεροι χωρίς βαφή

Πώς αλλάζουν οι μικροπιστώσεις τον χάρτη της επιχειρηματικότητας

Αττική: Πού θα μπουν oι κάμερες και ποιες παραβάσεις θα καταγράφουν – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα κλειδιά στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
23:33 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103: Στραβοπάτησαν οι «πράσινοι» στο ΟΑΚΑ

Την ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague στο ΟΑΚΑ από την Μπα...
20:10 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Basket League: Οι 8 ξένοι που δήλωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το ελληνικό πρωτάθλημα

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League 2025-26 είναι έτοιμο να ξεκινήσει και όλες οι ομάδες...
19:17 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μπαρτσελόνα: Ξανά στα… πιτς ο Λαμίν Γιαμάλ – Αμφίβολος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Νέο πρόβλημα με τον Λαμίν Γιαμάλ προέκυψε στην Μπαρτσελόνα, το οποίο επηρεάζει μάλιστα και την...
17:46 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

«Χρυσός» ο Νάσος Γκαβέλας στα 100μ. Τ11 και στο Νέο Δελχί – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νάσος Γκαβέλας απέδειξε για ακόμη μια φορά πως είναι ασταμάτητος, κατακτώντας το χρυσό μετάλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης