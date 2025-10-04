Θεσσαλονίκη: «Με χτύπησε στο κεφάλι με συρτάρι κομοδίνου» – 27χρονη μητέρα καταγγέλλει ότι ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της επειδή συνάντησε τον πρώην σύζυγό της

Μία 27χρονη μητέρα στη Θεσσαλονίκη, καταγγέλλει τον σύντροφό της, ότι την ξυλοκόπησε βάναυσα, χτυπώντας την στο κεφάλι με ένα συρτάρι κομοδίνου. «Με ξυλοκόπησε και με έβρισε ενώ δίπλα κοιμόταν το παιδί μου» λέει χαρακτηριστικά, και τον κατηγορεί για αρρωστημένη ζήλια, που τον οδήγησε να την χτυπήσει ακόμη και με ανεμιστήρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν εκείνος κατάλαβε πως η 27χρονη είχε συναντηθεί με τον πατέρα του παιδιού της για να συζητήσουν. «Όταν εγώ το παραδέχτηκα ότι έχω συναντηθεί με τον πρώην σύζυγό μου εκείνος έγινε έξαλλος άρχισε να φωνάζει να χτυπάει το κρεβάτι με χτύπησε με γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και εγώ ζαλίστηκα και κάθισα στο κρεβάτι. Τότε εκείνος έγινε ακόμα πιο έξαλλος. Με έβριζε με έφτυνε με έλεγε π…, κ…».

Σύμφωνα με την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, οι γείτονες άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού και κάλεσαν την αστυνομία. «Εμένα 12 παρά τέταρτο το βράδυ με πήρε η κυρία που μένει στον τέταρτο όροφο, η οποία μου είπε «από το διαμέρισμα της κόρης σου, ακούγεται η κόρη σου που φωνάζει βοήθεια, γίνεται χαμός γιατί πέφτουνε πράγματα και είναι αυτός που φωνάζει κ… .», είπε η μητέρα της καταγγέλλουσας.

«Έβγαλε από την συρταριέρα στο πρώτο συρτάρι το οποίο με την δύναμη που το τράβηξε το διέλυσε. Έριξε όλα τα ρούχα πάνω στο κρεβάτι πήρε την κάτω ξύλινη τάβλα του συρταριού και με χτύπησε με αυτή στο δεξί μέρος του σώματος μου. Εγώ έβαλα το χέρι για να προστατέψω το κεφάλι μου. Προσπάθησα να τον απομακρύνω εντελώς από το σπίτι. Εκείνος συνέχισε να με βρίζει και να με φτύνει και με ταρακουνούσε αρκετά έντονα», περιέγραψε η 27χρονη.

«Με χτύπησε στο κεφάλι με συρτάρι κομοδίνου»

Η 27χρονη, μητέρα ενός δίχρονου μωρού από τον προηγούμενό της σύζυγο, καταγγέλλει τον 28χρονο ότι την χτύπησε με μανία, χρησιμοποιώντας το συρτάρι ενός κομοδίνου, ακόμα και έναν ανεμιστήρα.

«Θυμήθηκε ότι είχε αφήσει στο σπίτι μου έναν ανεμιστήρα που μου είχε δανείσει και πήγε να τον πάρει και με χτύπησε και με τον ανεμιστήρα στο αριστερό μέρος του σώματος μου, όπου πόνεσα πάρα πολύ φυσικά. Ο ανεμιστήρας από την δύναμη που τον χτύπησε πάνω μου διαλύθηκε. Μόλις έκλεισε η πόρτα το παιδί μου άρχισε να κλαίει, υποψιάζομαι ότι ήταν ξύπνιο πολύ πριν αντιληφθώ εγώ και ακούσω τα κλάματα του».

«Δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει, την βρήκα κουλουριασμένη στον καναπέ. Θολωμένη, ένα βλέμμα απλανές. Ένας άνθρωπος που έχει φάει χτυπήματα στο κεφάλι και δεν μπορεί αν επικοινωνήσει», είπε η μητέρα της.

 

Αρνείται τα πάντα ο 28χρονος

Ο 28χρονος από την πλευρά του, αρνείται τα πάντα και έχει ήδη μηνύσει την 27χρονη κατηγορώντας την πως όλα συνέβησαν αντίστροφα, όπως λέει εκείνη τον προκάλεσε, εκείνη τον έβρισε, εκείνη τον χτύπησε.

«Εγώ έχασα την ψυχραιμία μου και, επειδή φώναζα, εκείνη άρχισε να με βρίζει. Με έσπρωξε στον τοίχο με αποτέλεσμα να χτυπήσω στο δεξί χέρι, ενώ φώναζε να φύγω γρήγορα από το σπίτι της. Φεύγοντας, εκείνη με κλώτσησε στο πόδι και με χαστούκισε», φέρεται να είπε ο 28χρονος.

Η δίκη θα ξεκινήσει στις 17 Νοεμβρίου. Η δικηγόρος της 27χρονης μητέρας ανέφερε: «Τσαντίστηκε ( ο 28χρονος) γιατί το κορίτσι κοιμόταν στο σπίτι του. Άρα αισθάνθηκε ότι απαξιώθηκε ως άνδρας και θα έπρεπε να αρχίσει ένα καυγά. Και είναι τρομερό αυτό που συνέβη το ίδιο βράδυ: αντί το κορίτσι, που έχει ένα δίχρονο παιδάκι, να γυρίσει στο σπίτι του βρέθηκε κρατούμενη στο ΑΤ Χαριλάου, που υποτίθεται έχει τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά δεν έχει ψυχολόγο. Έχει έναν αστυνομικό που της είπε ”έκανες μήνυση, πρόσεχε μην σου κάνει κι αυτός’».

