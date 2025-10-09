«Αλέξη πού πας…»: Το τραγούδι μετά την παραίτηση του Τσίπρα που έγινε viral – Δείτε βίντεο

Ένα τραγούδι που γεννήθηκε από την πρόσφατη πολιτική επικαιρότητα και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής, κερδίζει τα social media.

Με τίτλο «Αλέξη (Τσίπρα) πού πας…», η μπαλάντα του RThess αναφέρεται στην αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή και τον ΣΥΡΙΖΑ, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του.

Το τραγούδι που «μιλά» για ένα τέλος και μια αρχή

Με χαλαρό ρυθμό, το «Αλέξη πού πας…» περιγράφει το πέρασμα από το τέλος μιας εποχής σε μια καινούρια διαδρομή. Το τραγούδι στέκεται στο ανθρώπινο στοιχείο: την αποχώρηση, τη μνήμη και τη συνέχεια.

Στο ρεφρέν ακούγεται η χαρακτηριστική φράση:

“Αλέξη, πού πας, κι αφήνεις πίσω στάχτη;

λες πως κουράστηκες, μα όλοι λένε “θα ’ρθει””.