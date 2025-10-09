Θεσσαλονίκη: Κάνουν μάθημα σε υπόγεια, δίπλα… σε λέβητες στον Εύοσμο – Γονείς υποστηρίζουν ότι τους ζητούν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Μαθητές στον Εύοσμο κάνουν μάθημα δίπλα σε λέβητες

Κραυγή αγωνίας υψώνουν γονείς μαθητών σε δύο σχολεία στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά τους κάνουν μάθημα σε υπόγεια δίπλα… σε λέβητες, με ό, τι κινδύνους εγκυμονεί η κατάσταση αυτή.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που παρουσίασε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, ο λέβητας είναι δίπλα από την τάξη, οι σωληνώσεις περνούν μέσα από την αίθουσα. Και όλα αυτά όταν πριν από 3 χρόνια στις Σέρρες θρηνήσαμε έναν 11χρονο μαθητή όταν εξερράγη λέβητας στο σχολείο του, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν σε διαφορετικό χώρο.

Το εξοργιστικό και ντροπιαστικό της υπόθεσης είναι, όπως αποκαλύπτουν δύο μητέρες στο OPEN, ότι η διεύθυνση του σχολείου, όταν γίνονται οι εγγραφές των μαθητών, ζητούν από τους γονείς να υπογράψουν μία υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται τα παιδιά τους να κάνουν μάθημα στο υπόγειο.

Όπως λένε οι ίδιες, «αυτό πιθανόν το ζητούν ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να μειωθεί το αξιόποινο και η ευθύνη».

Οι μητέρες υποστηρίζουν ακόμη ότι στα σχολεία των παιδιών τους έχουν φτιαχτεί αυτοσχέδιες αίθουσες και έχουν καταργηθεί εργαστήρια για να χωρέσουν οι μαθητές.

Δείτε το βίντεο του OPEN:

