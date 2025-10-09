Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση, ότι έπειτα από αυτή την ιστορία θα κάνουν έφεση»

Την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο και τις ζημιές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε έναν μαντρότοιχο σχολίασαν στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

«Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση, γιατί είναι μία ιστορία που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και το πρώτο από πλευράς Μπισμπίκη ακούμε ότι εγώ πήγα, ήθελα να τους βρω, τους έψαξα και μετά δεν αποδέχεσαι ας πούμε τη χρηματική ποινή. Μα δεν πρέπει να υπάρχει μία συνέπεια; Μετά από αυτή την ιστορία μου κάνει λίγο», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να παρεμβαίνει: «Να μειωθεί η χρηματική ποινή αντί για 7.000 ευρώ να πληρώσει 4.000 ευρώ; Βρισκόμαστε σε αυτό τον αστερισμό… Η έφεση είναι γιατί θέλουν και το δικαστήριο και η κοινή γνώμη να μετακινήσει την άποψη που έχει διαμορφωθεί, αλλά εδώ βλέπουμε ότι κάθε φορά που γίνονται παρεμβάσεις, γίνεται και χειρότερο. Η επικοινωνιακή του ομάδα τον βάζουν να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Αυτή η ιστορία θέλει: κάτω το κεφάλι, συγγνώμη τέλειωσε. Του λένε ότι θα αντιστρέψουμε το αρνητικό κλίμα και κάθε φορά είναι χτύπημα για τον ίδιο – αυτοχτύπημα για τον ίδιο».