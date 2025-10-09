«Τα Πάθη του Χριστού»: Ο Μελ Γκίμπσον ετοιμάζει το σίκουελ της αμφιλεγόμενης ταινίας – Στη Ρώμη τα γυρίσματα

«Τα Πάθη του Χριστού»: Ο Μελ Γκίμπσον ετοιμάζει το σίκουελ της αμφιλεγόμενης ταινίας – Στη Ρώμη τα γυρίσματα
«Τα Πάθη του Χριστού», Φωτογραφία: AP

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας «The Passion of the Christ» (Τα Πάθη του Χριστού) του Μελ Γκίμπσον ετοιμάζεται να ξεκινήσει γυρίσματα στη Ρώμη, αλλά με ολοκαίνουργιο καστ, όπως αποκάλυψε πηγή στο Page Six.

Ο Τζιμ Καβίεζελ δεν θα επιστρέψει στον ρόλο του Ιησού και η Μόνικα Μπελούτσι δεν θα επαναλάβει τον ρόλο της Μαρίας Μαγδαληνής στη νέα ταινία με τίτλο «The Resurrection of the Christ» (Η Ανάσταση του Χριστού).

«Αυτήν τη στιγμή συναντώνται με ηθοποιούς [στη Ρώμη]», είπε μια πηγή που γνωρίζει καλά το πρότζεκτ.

Μια άλλη πηγή εξήγησε ότι αποφάσισαν να αλλάξουν το καστ γιατί «θα έπρεπε να κάνουν πολύ δουλειά με τους [πρωταγωνιστές της αρχικής ταινίας]… ψηφιακά πράγματα, συν τα ζητήματα με το πρόγραμμα». «Υπήρχε πολύ παζάρι», πρόσθεσαν, σημειώνοντας ότι η ταινία βρίσκεται στη φάση της προπαραγωγής «για μερικούς μήνες».

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του τεράστιου χιτ του 2004 είχε καθυστερήσει λόγω αρκετών σκανδάλων του Γκίμπσον τα επόμενα χρόνια. Δημόσιες αντιπαραθέσεις και αντισημιτικά και ομοφοβικά σχολία, οδήγησαν τον άλλοτε αστέρα στην απομόνωση από το Χόλιγουντ, με τα μεγάλα στούντιο να τον αποφεύγουν.

Το 2010, η WME, ένα από τα ισχυρότερα πρακτορεία, τον απέβαλε ως πελάτη μετά τη διαρροή ηχητικού που τον έδειχνε να επιπλήττει την πρώην σύντροφό του, Οξάνα Γκριγκόριεβα, με μισογυνιστικά και ρατσιστικά σχόλια.

Ο πλέον νηφάλιος σταρ του «Braveheart» ξαναδοκίμασε λίγη από την παλιά του δόξα στο Χόλιγουντ το 2016, όταν έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ σκηνοθεσίας για την πολεμική ταινία «Hacksaw Ridge».

Η επιστροφή του στο πρότζεκτ που αφορά τον Ιησού ίσως τον επαναφέρει στη λίστα των υποψηφίων για Όσκαρ. Σύμφωνα με το Variety, τον Αύγουστο αναφέρθηκε ότι η καθυστερημένη ταινία θα χωριστεί σε δύο μέρη, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2027.

Η αρχική ταινία είχε παγκόσμια έσοδα 610 εκατομμύρια δολάρια με προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια δολάρια. Εκπρόσωπος του Γκίμπσον δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλιο.

