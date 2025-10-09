Γάζα: Οι πρώτες αντιδράσεις ηγετών μετά τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Ακροδεξιοί υπουργοί του Νετανιάχου προειδοποιούν

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την τερματισμό της διετούς σύγκρουσης ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, υπό το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν υπογράψει την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης μας», δήλωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ» και πρόσθεσε: «Αύριο [σ.σ. σήμερα] θα συγκαλέσω την κυβέρνηση για να εγκρίνουμε τη συμφωνία και να φέρουμε όλους τους αγαπημένους μας ομήρους σπίτι. Ευχαριστώ τους ηρωικούς στρατιώτες των IDF και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας – χάρη στο θάρρος και τη θυσία τους, φτάσαμε σε αυτήν την ημέρα».

Στις 12:00 (ώρα Ισραήλ και ώρα Ελλάδας) αναμένεται η υπογραφή της συμφωνίας εφαρμογής του πρώτου σταδίου του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή επί του πεδίου στη Λωρίδα της Γάζας, μόλις υπογραφεί η συμφωνία, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Χαμάς: Το Ισραήλ να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας

Η Χαμάς, από την πλευρά της, τόνισε: «Αντιλαμβανόμαστε βαθιά τις προσπάθειες των αδελφών μας και των διαμεσολαβητών στο Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, και επίσης εκτιμούμε τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύουν στον πλήρη τερματισμό του πολέμου και στην πλήρη αποχώρηση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

Η οργάνωση προσέθεσε: «Καλούμε τον πρόεδρο Τραμπ, τα κράτη εγγυητές της συμφωνίας και όλα τα αραβικά, ισλαμικά και διεθνή μέρη να υποχρεώσουν την κυβέρνηση κατοχής [σ.σ. Ισραήλ] να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της βάσει της συμφωνίας και να εμποδίσουν τυχόν καθυστερήσεις ή παραβιάσεις. Χαιρετίζουμε τον υπέροχο λαό μας στη Λωρίδα της Γάζας, στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη, και σε ολόκληρη την πατρίδα και τη διασπορά, που επέδειξε ανυπέρβλητη τιμή, θάρρος και ηρωισμό – αντιμετωπίζοντας τα φασιστικά σχέδια κατοχής που στόχευαν αυτά και τα εθνικά τους δικαιώματα».

«Αυτές οι θυσίες και οι σταθερές θέσεις απέτρεψαν τα σχέδια υποδούλωσης και εκτόπισης από την ισραηλινή κατοχή. Επιβεβαιώνουμε ότι οι θυσίες του λαού μας δεν θα πάνε χαμένες και θα παραμείνουμε πιστοί στη δέσμευσή μας – να μην εγκαταλείψουμε ποτέ τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας μέχρι να επιτευχθεί η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση», κατέληξε.

Σμότριχ: Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωση μαχητών Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα.

Ο Σμότριχ δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς, αλλά δεν έφθασε στο σημείο να απειλήσει να ρίξει την κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόεδρος του Ισραήλ: Ο Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έπλεξε το εγκώμιο του ρόλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύναψη μιας συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, λέγοντας ότι ο Τραμπ αξίζει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι του αξίζει γι’ αυτό το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», έγραψε σήμερα ο Χέρτσογκ στο X, αποκαλώντας τη συμφωνία «μια ευκαιρία για να αποκαταστήσουμε, να επουλώσουμε και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες ελπίδας για την περιοχή μας».

Κατά την πρόσφατη ομιλία του στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε πως έχει ήδη βάλει τέλος σε αρκετούς πολέμους αφότου ανέλαβε τα προεδρικά καθήκοντά του νωρίτερα φέτος και θα πρέπει να αναγνωρισθεί με το Νόμπελ Ειρήνης. Η Επιτροπή του Νόμπελ πρόκειται να ανακοινώσει αύριο, Παρασκευή, τον φετινό νομπελίστα.

Μαχμούντ Αμπάς: Ελπίζει στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμπάς «χαιρέτισε την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μιας συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας» και «εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες αυτές να είναι το πρελούδιο μιας μόνιμης πολιτικής λύσης … που θα οδηγήσει στο τέλος της ισραηλινής κατοχής του Κράτους της Παλαιστίνης και στη εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».

Φον ντερ Λάιεν: Τα βάσανα πρέπει να τελειώσουν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλωσόρισε σήμερα τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

«Τώρα όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τα βάσανα πρέπει να τελειώσουν», έγραψε στο X προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα και είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση.

ΕΕ και Ιταλία χαιρετίζουν τη συμφωνία

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς την «μείζον διπλωματικό επίτευγμα».

«Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της», πρόσθεσε.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι καλωσόρισε επίσης τη συμφωνία και δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα, αν χρειασθούν δυνάμεις για τη διατήρηση της ειρήνης.

«Η ειρήνη είναι κοντά», δήλωσε ο Ταγιάνι μέσω του X. «Η Ιταλία, η οποία ανέκαθεν υποστήριζε το σχέδιο των ΗΠΑ, είναι έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί για τη σταθεροποίηση της κατάπαυσης του πυρός, την παράδοση νέας ανθρωπιστικής βοήθειας και τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Είμαστε επίσης έτοιμοι να στείλουμε στρατεύματα, αν δημιουργηθεί μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη για να επανενώσει την Παλαιστίνη».

Μερτς: Να βρεθεί λύση εντός της εβδομάδας

Ως «ελπιδοφόρο σημάδι» και «καλή ευκαιρία» για λύση εντός της εβδομάδας περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Οι εξελίξεις στο Ισραήλ μας ενθαρρύνουν. Υπάρχει σαφώς μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία με την Χαμάς» έως το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε ο κ. Μερτς και εξέφρασε την αισιοδοξία του, προειδοποίησε ωστόσο ταυτόχρονα ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και τεθεί πραγματικά σε εφαρμογή.

Ερντογάν: Δηλώνει «πολύ ικανοποιημένος»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» από τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία, κατέληξαν σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, ιδιαίτερα στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, (…) καθώς και στις αδελφές μας χώρες, το Κατάρ και την Αίγυπτο», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους μέσω του X.

Γερμανός πρέσβης στο Ισραήλ: «Ευχαριστώ τους ειρηνοποιούς»

«Ευχαριστώ τους ειρηνοποιούς!», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, χαιρετίζοντας την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα.

«Ευχαριστώ τους ειρηνοποιούς! Είναι ωραίο να ξυπνάς με την προοπτική του τέλους του εφιάλτη. Ανυπομονώ να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και να τελειώσει ο πόλεμος. Έχω τόση ενέργεια για να εργαστώ για λογαριασμό της Γερμανίας για την ειρήνη, την ανοικοδόμηση, την επούλωση», ανέφερε ο κ.Ζάιμπερτ στην ανάρτησή του, λίγο μετά τις σχετικές ανακοινώσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Γκουτέρες: Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη εκεχειρία

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε: «Χαιρετίζω την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για την εξασφάλιση εκεχειρίας και την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, βάσει της πρότασης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επαινώ τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για την επίτευξη αυτού του απολύτως αναγκαίου προόδου».

Προσέθεσε: «Καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με αξιοπρέπεια. Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη εκεχειρία. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει μια για πάντα. Πρέπει να εξασφαλιστεί η άμεση και ανεμπόδιστη είσοδος ανθρωπιστικών προμηθειών και βασικών εμπορικών υλικών στη Γάζα. Ο πόνος πρέπει να τερματιστεί».

Ο Γκουτέρες τόνισε ότι ο ΟΗΕ θα υποστηρίξει πλήρως την εφαρμογή της συμφωνίας και θα ενισχύσει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και την ανοικοδόμηση στη Γάζα, ενώ προέτρεψε όλους να «εκμεταλλευτούν αυτή τη σημαντική ευκαιρία για να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς το τέλος της κατοχής, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και επιτυγχάνοντας μια λύση δύο κρατών, ώστε Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να ζουν σε ειρήνη και ασφάλεια».

Κιρ Στάρμερ: Στιγμή βαθιάς ανακούφισης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που βρίσκεται σε επίσκεψη στην Ινδία, δήλωσε: «Αυτή είναι μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης που θα γίνει αισθητή σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, που υπέστη ανείπωτα δεινά τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαι ευγνώμων για τις ακούραστες διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηριζόμενες από τους περιφερειακούς μας εταίρους, για την εξασφάλιση αυτού του κρίσιμου πρώτου βήματος».

«Ένα πολύ αναγκαίο βήμα προς την ειρήνη»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ συνεχάρη τον Τραμπ, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τις προσπάθειές τους στην υποστήριξη των διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Χαμάς, ενώ η Αυστραλία χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένα πολύ αναγκαίο βήμα προς την ειρήνη» έπειτα από δύο χρόνια σύγκρουσης.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, και η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ δήλωσαν: «Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τραμπ για τις διπλωματικές του προσπάθειες και αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Η Αυστραλία υποστηρίζει έντονα τη δέσμευση του σχεδίου να αποκλείσει τη Χαμάς από οποιονδήποτε ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας».

Ο γενικός γραμματέας της Ιαπωνίας, Γιοσιμάσα Χαγιάσι, χαρακτήρισε τη συμφωνία «μεγάλο βήμα» προς την επίτευξη λύσης δύο κρατών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Γουίνστον Πίτερς, τόνισε: «Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του στη συμφωνημένη γραμμή. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα προς την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Καλούμε Ισραήλ και Χαμάς να συνεχίσουν να εργάζονται για μια πλήρη λύση».

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει σε «μόνιμη» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και η Χαμάς όσον αφορά την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ που αποσκοπεί να ξαναφέρει την ειρήνη στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Κίνα ελπίζει ότι μια μόνιμη και πλήρης κατάπαυση του πυρός θα εξασφαλιστεί το ταχύτερο στη Γάζα, προκειμένου να αμβλυνθεί όντως η ανθρωπιστική κρίση και να αμβλυνθούν οι περιφερειακές εντάσεις», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα υποστηρίζει τον σεβασμό της αρχής της διακυβέρνησης της Παλαιστίνης από τους Παλαιστίνιους και προωθεί την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ: Οι μαχητές μας επέδειξαν θάρρος στη μάχη

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) υπογράμμισε ότι η εκεχειρία και η ανταλλαγή κρατουμένων δεν είναι «δώρο από κανέναν», αλλά ταυτόχρονα αναγνώρισε τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη της συμφωνίας.

«Τονίζουμε τις τεράστιες θυσίες του παλαιστινιακού λαού μας και το θάρρος και την ανδρεία των μαχητών του που αντιμετώπισαν τις εχθρικές δυνάμεις και επέδειξαν πρωτοφανές θάρρος στη μάχη», ανέφερε η οργάνωση. «Σε αυτές τις ιστορικές στιγμές, ο λαός μας δεν θα ξεχάσει τους μεγάλους μάρτυρές του που διαδραμάτισαν τον σημαντικότερο ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας της αντίστασης».

