Κουτσούμπας στον Realfm 97,8: «Αν υπήρχε Νόμπελ ανοησίας θα ταίριαζε καλύτερα στον κ. Τραμπ»

Για την κατάσταση στην Γάζα μετά την συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για τις πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για να του απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι «καλά αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα για τους λαούς και για τον παλαιστινιακό λαό και γενικότερα και για τον ισραηλινό λαό θα έλεγα αν υπήρχε Νόμπελ ανοησίας θα του ταίριαζε καλύτερα του κυρίου Τραμπ».

Αναφερόμενος στη συμφωνία για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, υπογράμμισε πως σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία αφορά την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστίνιων κρατουμένων, «αλλά δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων που εδώ και χρόνια διαπράττουν μια γενοκτονία», ενώ «παραμένουν όλες οι αιτίες του προβλήματος», όπως η ισραηλινή κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας και στην Δυτική Όχθης.

«Με μία κουβέντα εγώ θα έλεγα, μιλάμε για μία συμφωνία, για μία εκεχειρία με το πιστόλι στον κρόταφο του λαού της Παλαιστίνης, με διαιώνιση κατοχής και χωρίς ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Κράτος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Υπενθύμισε ότι από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ κατήγγειλε ως άθλιο το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου, που είναι κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα των ΗΠΑ – Ισραήλ και οδηγεί σε ένα αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο. Σημείωσε ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την αναβαθμισμένη συμμετοχή της Τουρκίας. «Εμφανίζεται αναβαθμισμένη, κι αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, η συμμετοχή της Τουρκίας. Μάλιστα χθες πήρε μέρος στις διαπραγματεύσεις ασκώντας πίεση στην Χαμάς να δεχτεί το σχέδιο Τραμπ προφανώς ζητώντας ανταλλάγματα για την μοιρασιά εκεί της λείας στην περιοχή. Φυσικά μερίδιο ζητά και η Ε.Ε. Εγώ έτσι μεταφράζω και εξηγώ αυτή την προσπάθεια που γίνεται και σήμερα με την υπουργική συνάντηση στο Παρίσι των κρατών της Μέσης Ανατολής και της Ε.Ε. Γίνεται μεγάλο παζάρι με μία κουβέντα», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Για τις δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας κατά της Ελλάδας ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε ότι «η κυρία Ζαχάροβα και η ρωσική κυβέρνηση για τα δικά τους συμφέροντα, για τα δικά της συμφέροντα η Ρωσία φυσικά, κάνει μια μονομερή εντελώς ανάγνωση και των ιστορικών γεγονότων και αποσιωπά ταυτόχρονα άλλα γεγονότα. Για παράδειγμα τα ΝΑΤΟϊκά εγκλήματα που αναφέρονται είναι υπαρκτά. Νατοϊκό έγκλημα, όμως, είναι και η τούρκικη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο την οποία αποσιωπά και η οποία αξιοποίησε ως πρόσχημα το πραξικόπημα τότε της ελληνικής χούντας στην Κύπρο».

Κουτσούμπας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας: Πρόκειται για σύγχρονη σκλαβιά

Όσον αφορά το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με το 13ωρο ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ σημείωσε ότι πρόκειται για ένα τερατούργημα που πρέπει να αποσυρθεί γιατί τσακίζει τη ζωή των εργαζομένων, δεν τους αφήνει χρόνο να δουν τα παιδιά τους, να κάνουν οικογένεια, την ώρα μάλιστα που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Σχολιάζοντας τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί προαιρετικότητας, εξήγησε πως πάντα η εργοδοσία έχει το μαχαίρι έχει και το πεπόνι και με διάφορους τρόπους μπορεί να επιβάλλει το μέτρο στους εργαζόμενους ή να τους απολύσει εάν δεν το δεχτούν.

«Πρόκειται για σύγχρονη σκλαβιά» σημείωσε κι «ενώ ζούμε στον 21ο αιώνα, με την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάπτυξη της επιστήμης, που θα μπορούσε να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος, να ισχύσει το 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο». Οι εργαζόμενοι, πρόσθεσε, «θα το πετάξουν στα σκουπίδια, όπως έκαναν και με άλλους νόμους και με τον αγώνα τους στο τέλος θα νικήσουν».

Όσον αφορά την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης για τη χειραγώγηση της διαδικασίας αλλά και της απαλλαγής των υπουργών της και του Πρωθυπουργού, ο οποίος από ό,τι αποδεικνύεται μέχρι τώρα, ήξερε από πολύ κοντά την κατάσταση και ήταν ενήμερος. «Δεν μπορούν να συγκαλυφθούν οι ευθύνες, είναι σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της ΝΔ και αναπτύχθηκε πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ, της ΕΕ των λόμπι, που δίνει τις επιδοτήσεις με βάση τα στρέμματα και όχι την παραγωγή, παρά την αντίθεση του οργανωμένου αγροτικού κινήματος αλλά και του ΚΚΕ», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αναδεικνύονται, είπε, οι ευθύνες του Πρωθυπουργού, υπουργών, προέδρων του Οργανισμού, το αλισβερίσι ΕΕ – κρατικών μηχανισμών, κομματαρχών κλπ. Ευθύνες έχει και το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε, γιατί στηρίζει την ΚΑΠ και ως κυβέρνηση εφάρμοσε την ίδια πολιτική.

Για την τραγωδία των Τεμπών και την απεργία του Πάνου Ρούτσι, υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις είναι νίκη του ίδιου του πατέρα, των συγγενών των θυμάτων αλλά και της συνολικής συμπαράστασης του λαού και της νεολαίας, που ανάγκασαν κυβέρνηση και δικαιοσύνη να μετατοπιστούν από την αδιάλλακτη στάση τους.

Δεν πρέπει να γίνεται εργαλειοποίηση της υπόθεσης, η κυβέρνηση ήταν απαράδεκτη σε όλη την υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος ενώ και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις επιδόθηκαν σε λαϊκισμό για τα ψηφαλάκια, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το ΚΚΕ, υπενθύμισε, κράτησε μια συνεπή στάση από την πρώτη στιγμή, χωρίς μεγάλα λόγια, κινητοποίησε τις δυνάμεις του, είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Και συμπλήρωσε ότι επαγρυπνούμε για να μην μπουν νέα εμπόδια στην αναζήτηση της αλήθειας αλλά και για να αχρηστεύσουμε τους μηχανισμούς συγκάλυψης που εξακολουθούν να υπάρχουν. Ξεκαθάρισε, δε, πως για να υπάρξει πραγματική δικαίωση, πρέπει να αναδειχθούν οι αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών και να υπάρξει η τιμωρία των ενόχων.

Κουτσούμπας για Τσίπρα: Δεν θα πιάσουν τα γλυκανάλατα «μικρός ήταν και άπειρος και δεν ήξερε, τώρα έγινε έμπειρος και θα τα λύσει»

Με σκληρό ύφος σχολίασε το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. «Είναι τιμή μας, είναι – και νιώθουμε περήφανοι γι’ αυτό- να μην εντάσσεται το ΚΚΕ σε αυτές τις διεργασίες που συντελούνται, στα διάφορα σενάρια για ανασύνθεση αυτού του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου με τη δημιουργία είτε συγκρότησης νέων πολιτικών φορέων είτε συνεργασίας μεταξύ άλλων κλπ», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το rebranding Τσίπρα είναι το λανσάρισμα στην πολιτική αγορά μίας παλιάς εταιρείας με άλλο περιτύλιγμα για παράδειγμα. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε επιχειρήσεις αναπαλαίωσης μίας ξοφλημένης υπόθεσης ούτε ψάχνουμε για συνεργασίες και κυβερνησιμότητες με όλους αυτούς που απέδειξαν ότι και ως κυβέρνηση και ως αξιωματική αντιπολίτευση πήραν μόνο αντιλαϊκά παράσημα», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Σε ερώτηση αν με την φράση «επιχειρήσεις αναπαλαίωσης μίας ξοφλημένης υπόθεσης» χαρακτηρίζει ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε: «Βεβαίως και αυτό θα αποδειχθεί έστω κι αν υπάρχουν πιθανόν κάποιες ψευδαισθήσεις σε τμήματα του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί όμως να του συγχωρήσει ο ελληνικός λαός παρά την προκλητική προβολή και προώθηση που γίνεται και που οδήγησαν αυτές οι δυνάμεις, σε διάψευση ελπίδων, σε απογοήτευση, σε λάθος πολιτικές, σε αντιλαϊκές πολιτικές. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πιάσουν τελικά ούτε τα διάφορα κατασκευασμένα rebranding, ούτε τα υποκριτικά mea culpa, κατά το παλιό εκείνο του αείμνηστου, ούτε τα γλυκανάλατα ‘μικρός ήταν και άπειρος και δεν ήξερε τώρα τα’ μαθε, έγινε έμπειρος και θα τα λύσει’».

Και συνέχισε: «Σε αυτές τις διαδικασίες δεν συμμετέχουμε. Εμείς θεωρούμε ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και η δυσπιστία που υπάρχει προς την συστημική αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα να τροφοδοτήσουν την αμφισβήτηση στους ίδιους τους πυλώνες αυτής της πολιτικής της κυρίαρχης, τις δεσμεύσεις δηλαδή για ‘ματωμένα’ πλεονάσματα, για οροφές δαπανών της Ε.Ε., τις αντεργατικές οδηγίες και τους νόμους, το καθεστώς της πολεμικής οικονομίας και τους υπερεξοπλισμούς για ανάγκες άλλων, του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι ο κοινός παρονομαστής των κομμάτων του συστήματος και γι’ αυτό εξηγούνται οι εύκολες μεταπηδήσεις στελεχών από το ένα στο άλλο, όπως δείχνουν και πρόσφατες τέτοιες εξελίξεις. Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή την κινούμενη άμμο του αστικού πολιτικού συστήματος ο λαός έχει επιλογή της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, της πάλης για την ικανοποίηση δηλαδή όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και πρώτος στόχος εδώ είναι η πανεργατική απεργία και οι αγώνες που έχουμε μπροστά μας μαζί με το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ που ήδη άρχισε την διαδικασία για την υλοποίηση του».