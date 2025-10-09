Δανάη Παππά για Βασίλη Μπισμπίκη: «Με σόκαρε… Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω σχέση;»

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη ρωτήθηκε η Δανάη Παππά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου στον ALPHA. Μίλησε για το pressing που δέχτηκε μετά το τροχαίο του ηθοποιού και ιδιαίτερα όταν κυκλοφόρησε το βίντεο με τον χορό τους στο κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση όπου διασκέδαζαν μαζί με συναδέλφους και φίλους.

Αρχικά η Δανάη Παππά είπε: «Με σόκαρε. Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, ήταν περίεργο. Προφανώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις. Είμαι υπόλογη; Για ποιον λόγο; Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση; Μία δημοσιογράφος ήρθε και στην πρόβα και με ρώτησε πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών και δεν κατάλαβα τον λόγο. Δεν έχω καμία σχέση».

Η ηθοποιός συμπλήρωσε: «Το θέμα δεν είναι ότι βγήκαμε το προηγούμενο βράδυ μία μεγάλη παρέα και διασκεδάσαμε αλλά κάτι άλλο. Εγώ γιατί να πρέπει να σχολιάσω κάτι;».

Η Δανάη Παππά συνέχισε λέγοντας: «Δεν υπάρχει λόγος να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι διασκέδαση. Τώρα που έγινε και τόσο μεγάλο θέμα…, δεν υπάρχει λόγος να παρερμηνεύσεις κάτι στον χορό. Με έβαλε κι εμένα στη διαδικασία να σκεφτώ αν πρέπει να είμαι τελικά ο εαυτός μου. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο από πάνω μου. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, επικεντρώνομαι στη δουλειά μου», ξεκαθάρισε η Δανάη Παππά.

«Δεν ξέρω γιατί πρέπει πάντα μια γυναίκα να είναι υπόλογη για ό, τι λέει ή κάνει. Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση, να μιλήσω στον δικό μου χρόνο σε ένα περιβάλλον που νιώθω ασφάλεια και δεν θα παρερμηνευτεί κάτι από τα λεγόμενά μου».

