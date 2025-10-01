Δανάη Παππά: «Τώρα πια απομακρύνω τους τοξικούς ανθρώπους»

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» έδωσε η Δανάη Παππά. Η ηθοποιός, την οποία το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει για δεύτερη χρονιά στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας», μίλησε και για το πώς διαχειρίζεται τους τοξικούς ανθρώπους τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή.

Ερωτηθείσα για τους τοξικούς ανθρώπους, η Δανάη Παππά είπε: «Τώρα πια τους απομακρύνω, αλλά το θέμα είναι μέχρι να το καταλάβω. Πάντα αντιμετωπίζω τον κάθε άνθρωπο σαν να είναι ένας καμβάς καθαρός. Πολλές φορές όμως δεν είναι έτσι. Δεν ξέρεις τι σκέψεις μπορεί να κάνει ο καθένας. Δεν πάει να πει ότι κάποιος είναι κακός άνθρωπος επειδή δεν ταίριαξε με εμένα».

Επιπλέον, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Όλα είναι θέμα χημείας. Αν λοιπόν δεν ταιριάξω με κάποιον, προσπαθώ να τον κάνω πέρα, με έναν τρόπο κάπως ομαλό. Δεν πρόκειται να τσακωθώ με κάποιον απλά θα πάρω την απόστασή μου».

«Τώρα πια βάζω τα όριά μου. Δεν αφήνω τα συναισθήματα αυτά μέσα μου, γιατί βασανίζουν εμένα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Αν δεν το λύσεις εκείνη την ώρα και το πάρεις μαζί σου, μετά θα γίνει κάτι άλλο και θα προστεθεί σε αυτό», σημείωσε.