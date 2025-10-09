Τι ζητούν τα «γαλάζια» στελέχη από τον Μάξιμο Χαρακόπουλο

Πολλά τηλεφωνήματα από βουλευτές της ΝΔ έχει δεχθεί ο Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την ανάληψη καθηκόντων, ως γραμματέας της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αρκετά στελέχη απευθύνθηκαν στον νέο γραμματέα για τον προγραμματισμό συνεδρίασης της ΚΟ με θέμα τη στρατηγική της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και το δημογραφικό.

Σύμφωνα με την στήλη “Ψιλά Γράμματα” της Απογευματινής, ο κ. Χαρακόπουλος αντέδρασε θετικά και ούτως ή άλλως είχε στον προγραμματισμό του μια συνεδρίαση της ΚΟ, ώστε να ακουστούν οι προτάσεις των «γαλάζιων» βουλευτών.

Οι σκέψεις Χαρακόπουλου

Στη Βουλή ακούγεται ότι η πρωτοβουλία των βουλευτών δεν έχει καμία σχέση με αντάρτικο, αλλά μια εποικοδομητική συζήτηση για τα ζητήματα της Περιφέρειας, που θα πραγματοποιηθεί εντός του μήνα, το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου, με τον Χαρακόπουλο να σκέφτεται να καθιερώσει τις συχνότερες συνεδριάσεις του οργάνου.

Την ίδια ώρα, στη Βουλή προετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη με αντικείμενο την εξωτερική πολιτική που θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, χθες από την Εσθονία έστειλε το μήνυμα: «Ενώνουμε τη φωνή μας με την Εσθονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, καταδικάζουμε τις παραβιάσεις εθνικής επικράτειας σε όλες τις μορφές. Έχοντας βιώσει χιλιάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, τις οποίες έχουμε αναδείξει σε όλα τα fora, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών».