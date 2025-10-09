Το timing της επιστροφής του Δημήτρη Κυριαζίδη στη ΝΔ και η κρυφή παράμετρος

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης δεν έκρυψε, όπως ήταν λογικό, την ικανοποίησή του για την επιστροφή του στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας. «Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, συνεχίζω τη διαχρονική μου πορεία στην παράταξη που υπηρέτησα και υπηρετώ με πίστη και αφοσίωση. Η παρουσία μου στην πολιτική δεν υπαγορεύεται από την άσκηση επαγγέλματος, αλλά από την ανάγκη και τη βαθιά μου επιθυμία για προσφορά στον τόπο και στους συμπολίτες μου. Η πολιτική για μένα αποτελεί χρέος, όχι επάγγελμα» ανέφερε ο κ. Κυριαζίδης.

«Παρέμεινα πάντοτε σταθερά προσηλωμένος στις αρχές, στις αξίες και στο όραμα της μεγάλης μας παράταξης, υπηρετώντας με συνέπεια τον πολίτη και το εθνικό συμφέρον. Ιδιαίτερα, αισθάνομαι ότι βαραίνει το χρέος μου απέναντι στα χρόνια και διαχρονικά προβλήματα του τόπου μου, της Δράμας, και στην ανάγκη ουσιαστικής επίλυσής τους. Με την ίδια πίστη και αποφασιστικότητα, συνεχίζω να βρίσκομαι στις επάλξεις, συμβάλλοντας με όλες μου τις δυνάμεις τόσο στην ενίσχυση του κυβερνητικού έργου όσο και στην προώθηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη Δράμα. Με ενότητα, δουλειά και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας — τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας — προχωρούμε μαζί μπροστά» πρόσθεσε ο βουλευτής.

Η επανένταξη του βουλευτή Δράμας στην Κ.Ο. της Ν.Δ., από την οποία είχε διαγραφεί λόγω της επίθεσης που είχε κάνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, προτρέποντάς την «να κάνει κάνα παιδί», είναι μια κίνηση που δείχνει μια ευρύτερη τάση της Ν.Δ. να συνεχίζει να μαζεύει μεθοδικά τα πιο δεξιά της.

Η χρονική συγκυρία

Παράλληλα, σύμφωνα με το “Θεωρείο” της Καθημερινής, το timing δεν είναι τυχαίο, καθώς έρχεται σε μια στιγμή που στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει ξεκινήσει ξανά την έντονη εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών, λόγω της υπόθεσης του Πάνου Ρούτσι. Υπάρχει όμως, όπως αναφέρει και η στήλη, και μία κρυφή παράμετρος: για τον κ. Κυριαζίδη υπήρχε μια φήμη ότι ως ανεξάρτητος θα μπορούσε να είναι ο πρώτος βουλευτής ενός μελλοντικού κόμματος Σαμαρά. Ποιος ξέρει…

Τέλος, όπως παρατηρεί, ο “Βηματοδότης, κατά σύμπτωση, η ανακοίνωση της επιστροφής του στη ΝΔ έγινε στην Ολομέλεια, την ώρα που συζητείτο το νομοσχέδιο της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη για τη σύσταση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η ειρωνεία έγκειται στο ότι η αήθης επίθεση του Κυριαζίδη είχε γίνει κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου αρμοδιότητας της κυρίας Ζαχαράκη, η οποία τότε είχε λάβει τον λόγο, αποδοκιμάζοντας τη στάση του και ζητώντας του να επανορθώσει…

 

 

 

 

 

 

