Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από σκάλες στη Σίνδο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από σκάλες σε οικοδομή.

Ο τραυματίας, σύμφωνα με την voria.gr, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΑΒ, το συμβάν έγινε περίπου στις 19:00. Στο σημείο έσπευσαν γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης.

Για τη σταθεροποίηση του τραυματία εφαρμόστηκαν διαδικασίες ακινητοποίησης, διασφάλισης αεραγωγού μέσω ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και αναζωογόνησης, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος. Ο άνδρας, πολυτραυματίας, διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι έχασε τις αισθήσεις του πριν την πτώση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά οκτώ διασώστες και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ, με δύο ασθενοφόρα, δύο δίκυκλα ταχείας απόκρισης και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.