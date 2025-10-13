Τέμπη: Κείμενο διαμαρτυρίας 50 συγγενών θυμάτων για την ανακριτική διαδικασία

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τέμπη

Σοβαρά λάθη και καθυστερήσεις στην ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη καταγγέλλουν οικογένειες θυμάτων, ενώ πλησιάζει η ώρα για τη δίκη.

«Η εμπιστοσύνη που μπορεί να έχουν οι συγγενείς απέναντι στην απόφαση που θα εκδοθεί δεν θα είναι αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει για να σταθεί η δικαιοσύνη στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας θύματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συγγενείς θέτουν σειρά ερωτημάτων, ανάμεσά τους για την απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, το βιντεοληπτικό υλικό από τον εμπορικό σταθμό Θεσσαλονίκης, τα παραποιημένα ηχητικά του πρώτου διαστήματος, ενώ διερωτώνται και γιατί ένας άνθρωπος έπρεπε να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα εκταφής.

«Η δικαιοσύνη δεν κινδυνεύει από την κριτική σε αυτούς που την υπηρετούν, αλλά από λάθη, παραλείψεις και ενέργειες των λειτουργών της» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσαν 50συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Ερωτήματα ως προς την διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την εκταφή της σορού του παιδιού του θέτει ο Παύλος Ασλανίδης, με τον δικηγόρο του Γιάννη Μαντζουράνη, να αναφέρει πως: «Είναι δεδομένη η δυσπιστία μας. Πέραν αυτού, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία στην Ελλάδα για να διενεργηθούν βιοχημικές εξετάσεις, όπως ζητούν οι γονείς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΒΕΑ: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία συμμόρφωσης εταιρειών του ΓΕΜΗ

Έρευνα: Μόνο το 11% των εργαζομένων παγκοσμίως είναι «Future-Ready» – Τι δείχνουν τα ευρήματα για την Ελλάδα

Google: Το Chrome θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις ιστότοπων που αγνοείτε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:25 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Νέα ντοκουμέντα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Οι φωτογραφίες, ο «συνεργός» και το μυστήριο με το κίνητρο

Νέα στοιχεία σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητα...
23:20 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από σκάλες στη Σίνδο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, όταν ένας ά...
22:43 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Κάρυστος: Κατέληξε η γυναίκα που νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό» έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της 

Μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κατέληξε σε γυναικοκτονία. Η άτυχη Γεωργία από την Κά...
22:15 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ακρίβεια: Απλησίαστα τα ελληνικά τυριά για τους καταναλωτές – «Δεν τα παίρνω καθόλου, πολύ αυξημένες οι τιμές»

Απλησίαστα έχουν γίνει για πολλούς καταναλωτές τα ελληνικά τυριά, οι τιμές των οποίων έχουν κυ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης