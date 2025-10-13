«Γιατί ρε πατέρα;»: Ένα πτώμα αναστατώνει τη ζωή του Μιχαήλου – Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε στο 4ο επεισόδιο

Ένα πτώμα έχει φέρει ξαφνικά τα πάνω-κάτω στη ζωή του Μιχαήλου και των τριών αδερφών και πρέπει άμεσα όλοι μαζί να πάρουν σημαντικές αποφάσεις.

Όμως, για κακή τους τύχη, στο σπίτι του Τσατσάνη εισβάλλει τη χειρότερη στιγμή κι άλλος απρόσμενος επισκέπτης, και μάλιστα αστυνομικός! Πώς θα τη γλιτώσουν τώρα και τι θα κάνουν με το πτώμα;

Η μοναδική λύση είναι να το θάψουν οι ίδιοι, με την ελπίδα να μην τους καταλάβει κανείς.

Όμως, ακόμα κι όταν όλα δείχνουν να οδηγούν προς ένα οριστικό τέλος, ο Μιχαήλος δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα…

Δείτε το trailer: