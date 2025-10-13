Ακρίβεια: Απλησίαστα τα ελληνικά τυριά για τους καταναλωτές – «Δεν τα παίρνω καθόλου, πολύ αυξημένες οι τιμές»

Απλησίαστα έχουν γίνει για πολλούς καταναλωτές τα ελληνικά τυριά, οι τιμές των οποίων έχουν κυριολεκτικά εκτοξευτεί.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, εκτός του ότι βγαίνουν από τη διατροφή μας τυριά όπως η φέτα, η γραβιέρα και το κασέρι, πλήττονται καίρια η ελληνική κτηνοτροφία και η τυροκομία.

Μισό μεροκάματο για ένα κιλό γραβιέρα

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μπορεί ο πληθωρισμός να έχει υποχωρήσει στη χώρα, όμως οι τιμές των τυροκομικών είναι απλησίαστες καθώς οι καταναλωτές για να πάρουν ένα κιλό γραβιέρα θα πρέπει να δώσουν το μισό τους μεροκάματο.

Ένα κιλό φέτα το 2024 είχε 10,9 ευρώ/κιλό, ενώ φέτος 12,2 ευρώ/κιλό. Για ένα κιλό γραβιέρα, από 15 ευρώ/κιλό το 2024 πλέον η τιμή του έχει εκτοξευθεί σε 19 ευρώ/κιλό.

«Πολύ αυξημένες οι τιμές, καμία σχέση με αυτά που παίρναμε παλιά. Τα διπλάσια σχεδόν…», δηλώνει στην κάμερα του ΑΝΤ1 μια καταναλώτρια, ενώ μια άλλη λέει: «Δεν τα παίρνω καθόλου… Τα έχουμε μειώσει πολύ».

Οι Έλληνες καταναλωτές που απολάμβαναν τα εκλεκτά και ποιοτικά ελληνικά τυριά, τώρα στρέφονται σε άλλα ευρωπαϊκά, χαμηλότερης θρεπτικής αξίας κι ενδεχομένως ποιότητας αφού δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Συγκεκριμένα, ένα κιλό γκούντα από 7 ευρώ/κιλό πέρυσι, φέτος κοστίζει 8,5 ευρώ/κιλό, ενώ να κιλό ένταμ από 8 ευρώ/κιλό πέρυσι, φέτος κοστίζει 9,5 ευρώ/κιλό.

«Πήρα τυρί του τοστ και πήρα ξένο γιατί ήταν σε προσφορά… Το ελληνικό κόστιζε 2,5 ευρώ το κιλό παραπάνω» ανέφερε ένας καταναλωτής.

Σε κάθε ελληνικό τραπέζι που έμπαινε το κασέρι κι η κεφαλογραβιέρα σχεδόν καθημερινά, τώρα μπαίνει μια ή δύο φορές την εβδομάδα. Κι αυτό, καθώς ένα κιλό κασέρι κόστιζε πέρυσι 14 ευρώ/κιλό και φέτος έχει φτάσει να κοστίζει 19 ευρώ/κιλό. Η κεφαλογραβιέρα, από 13,5 ευρώ/κιλό που κόστιζε πέρυσι, φέτος κοστίζει 18 ευρώ/κιλό.

Πού οφείλεται η αύξηση στις τιμές

Γιατί, όμως, παρατηρείται τόσο μεγάλη αύξηση στις τιμές των τυριών έως και 100% την τελευταία τριετία;

Η μείωση της παραγωγής που εκτοξεύει τις τιμές οφείλεται:

  • Στο αυξημένο κόστος ζωωτροφών κι ενέργειας
  • Στη δημογραφική γήρανση
  • Στη μείωση των εθνικών επιδοτήσεων για το 2025 κατά 16%
  • Στην καθυστέρηση των κοινοτικών επιδοτήσεων, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι:

  • Η συρρίκνωση της παραγωγής και
  • Η ραγδαία αύξηση των τιμών

Όπως αναφέρουν εκπροσώποι μεγάλων κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, πάνω από 7 στους  10 κτηνοτρόφους που εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων αγροτών σκέφτονται να εγκαταλείψουν την παραγωγή μόλις ολοκληρώσουν τις δεσμεύσεις τους.

