Βουλή: Την Τρίτη εισάγεται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας – Κεραμέως: Η κυβέρνηση νομοθετεί υπέρ των εργαζομένων

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία και κατά την β’ ανάγνωση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Αντίθετα, όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης επέμειναν στην καταψήφισή του.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο, Τρίτη και μεθαύριο, Τετάρτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου αναμένονται τοποθετήσεις και πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης.

Κεραμέως: Η κυβέρνηση νομοθετεί υπέρ των εργαζομένων, με πλείστες θετικές ρυθμίσεις

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ολοκληρώνοντας την συζήτηση και της β’ ανάγνωσης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή τόνισε πως «η Κυβέρνηση νομοθετεί υπέρ των εργαζομένων, με πλείστες θετικές ρυθμίσεις» και «αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να μην θεωρούν θετικές διατάξεις την θεσμοθέτηση το επίδομα της γονικής άδειας να είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο και αφορολόγητο. Την επέκταση του επιδόματος κυοφορίας – λοχείας σε περισσότερες δικαιούχες. Την επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες».

Απαντώντας σε επιμέρους σημεία κριτικής της Αντιπολίτευσης, η υπουργός απέρριψε τις αναφορές για υπερ-εργασία στην χώρα μας λέγοντας πως σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 μόλις το 3,1% των μισθωτών στην Ελλάδα εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες, όταν ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,4% Το ποσοστό αυτό είπε η κυρία Κεραμέως «είναι η καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη κατηγορία των μισθωτών εργαζομένων της χώρας».

Η υπουργός κάλεσε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να μην παρουσιάζουν τους εργοδότες ως τους «κακούς δράκουλες, καθώς, όπως είπε, «οι νέες θέσεις εργασίας, δεν έρχονται από τον ουρανό». Σχετικά με το εργαλείο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είπε ότι «δεν είναι δωράκι στους εργοδότες», όπως την παρουσιάζει η Αντιπολίτευση, γιατί όπως ανέφερε «με τον τρόπο αυτό δεν έχουμε απλήρωτες υπερωρίες».

Το μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας υπογράμμισε η κυρία Κεραμέως «πέτυχε, γι’ αυτό και έχουν αύξηση 1.000% στις δηλωθείσες υπερωρίες, όταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το ποσοστό των δηλωθέντων υπερωριών ήταν 0,1%!» Με την Ψηφιακή Κάρτα είπε η κυρία Κεραμέως « όφελος έχει ο εργαζόμενος που αμείβεται κατά 48% περισσότερο απ’ όσο αμειβόταν» και ανακοίνωσε πως « ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου μόλις τώρα υπογράφει μια εγκύκλιο για την νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, στο χονδρεμπόριο, στην ενέργεια, στις διοικητικές υπηρεσίες του τουρισμού, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες». Η κυρία Κεραμέως επισήμανε ότι «για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, το ισοζύγιο αποχωρήσεων – προσλήψεων είναι θετικό». Οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, είπε η υπουργός ότι έχουν αυξηθεί κατά 76,4% από το 68% ή 69% που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης είναι λιγότερες. Αναφορικά με την φυγή νέων στο εξωτερικό για εργασία, η υπουργός αντέτεινε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat «μέχρι το 2023 – τα 13 τελευταία χρόνια – φύγανε από την χώρα μας για να εργαστούν το εξωτερικό 680.000 συμπολίτες μας κι έχουν επιστρέψει 420.000, ποσοστό 65%».

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, νωρίτερα τόνισε ότι «στα έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας, η ανεργία μειώθηκε στο 8%, η αύξηση της απασχόλησης είναι 3,5% σε ετήσια βάση, τρεις στους τέσσερις εργαζόμενοι απασχολούνται με πλήρη απασχόληση, υπάρχει πλέον μεγαλύτερη σύγκλιση των κοινωνικών ομάδων». Το νομοσχέδιο αυτό είπε η υφυπουργός «επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο, να αντιμετωπίσει γραφειοκρατικές διαδικασίες, να απλουστεύσει τις διαδικασίες, να ενσωματώσει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και να εξορθολογήσει προς το καλύτερο τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, να βελτιώσει τις συνθήκες για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας». Η κυρία Ευθυμίου κατηγόρησε την Αντιπολίτευση ότι «υψώνει τεχνητά τείχη και ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, ασκώντας μια ισοπεδωτική πολιτική, με την οποία διαγράφει όλες τις ευνοϊκές για τους εργαζόμενους» με στόχο «να δημιουργηθούν συνθήκες ακραίας πόλωσης». Η υφυπουργός, εστίασε στις ασφαλιστικές διατάξεις και αυτές που αφορούν τα Ταμεία λέγοντας πως «θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όχι με κορώνες, αλλά στην βάση των συγκυριών και τις σύγχρονες απαιτήσεις».

Στον αντίποδα, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης επέμειναν στην απόσυρση του νομοσχεδίου. Στην αιχμή της κριτικής τους η διάταξη που επιτρέπει τις 13 ώρες απασχόλησης και σε έναν εργοδότη. Υποστήριξαν ότι το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να απορρυθμίσει ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις. Δεν απαντά στα ουσιαστικά προβλήματα των εργαζομένων. Εντατικοποιεί τους όρους εργασίας όταν οι Έλληνες εργαζόμενοι εργάζονται περισσότερο από οποιουσδήποτε εργαζόμενους σε άλλες χώρες της ΕΕ, με 39,8 ώρες εργασίας την εβδομάδα κατά μέσο όρο. Αμείβονται με έναν από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη, μόλις 17.013 ευρώ ετησίως. Εστίασαν στην έλλειψη συλλογικών σχέσεων εργασίας, καθώς όπως ανέφεραν μόλις 20% των εργαζομένων καλύπτονται από αυτές όταν η Ευρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς μισθούς θέτει ως στόχο το 80%. Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν ψευδεπίγραφο τον τίτλο του νομοσχεδίου περί δίκαιη εργασίας καθώς θα έχουμε κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης στην πράξη, την εισαγωγή υπερωριών στην εκ περιτροπής εργασία. Ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας χωρίς αίτημα του εργαζόμενου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ