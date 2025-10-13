Τραμπ: «Το Ισραήλ είναι ασφαλές και το Ιράν θέλει συμφωνία, αλλά πρώτα πρέπει να “πετύχουμε” την Ρωσία»

«Η ασφάλεια του Ισραήλ δεν θα απειλείται πλέον» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του στην Κνεσέτ και πρόσθεσε ότι και το Ιράν έχει πληγεί και λογικό είναι να θέλει συμφωνία αλλά προηγείται η Ρωσία.

Το Ισραήλ “έχει κερδίσει όλα όσα μπορεί με τη δύναμη των όπλων. Έχει κερδίσει. Τώρα ήρθε η ώρα να μεταφραστούν οι νίκες στο πεδίο της μάχης σε ειρήνη και ευημερία για ολόκληρη την περιοχή. Το Ιράν “δέχτηκε μεγάλο πλήγμα” και μάλλον θέλει κι αυτό την ειρήνη», είπε και πρόσθεσε ότι θα ήταν υπέροχο αν μπορούσε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Αμέσως μετά όμως συμπλήρωσε ότι η ομάδα του “μπορεί να πετύχει εύκολα αυτή τη συμφωνία, αλλά πρώτα πρέπει να πετύχουμε τη Ρωσία”. Ήταν προφανές ότι έκανε μια αναφορά στις προσπάθειές του να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Γεύμα Τραμπ – Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή με τον οποίο θα έχει γεύμα εργασίας, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν και το Σάββατο και την Κυριακή καθώς ο Ζελένσκι πιέζει να του δοθούν περισσότερα αμερικανικά όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Μερτς: Να ασκήσει την επιρροή του και για την Ουκρανία

Ως μια «σημαντική μέρα στα βιβλία ιστορίας» για τη Μέση Ανατολή αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, περιέγραψε τη σημερινή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και εξέφρασε την ελπίδα ότι τώρα ξεκινάει «μια φάση ειρήνης», στην οποία η Γερμανία είναι πρόθυμη να συμβάλει. Ο κ. Μερτς ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές και επανέλαβε ότι η χώρα του στέκει στο πλευρό του Ισραήλ, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να ασκήσει τώρα την επιρροή του και για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε», δήλωσε ο καγκελάριος από το Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου επισημοποιείται σήμερα η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. «Βρισκόμαστε εδώ για να υπογράψουμε ένα σπουδαίο κείμενο, με το οποίο ελπίζουμε ότι ξεκινάει μια φάση διαρκούς ειρήνης, καλής συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε και ευχαρίστησε «όλους όσοι κατέστησαν εφικτή τη σημερινή μέρα», αναφερόμενος στον Αιγύπτιο πρόεδρο Φατάχ αλ-Σίσι, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «για την προσήλωση και την καθαρή στάση του σε αυτή τη διένεξη», στον Εμίρη του Κατάρ Χαμάντ αλ Θάνι και στην τουρκική κυβέρνηση.

«Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ, αυτό ίσχυε πάντα και θα παραμείνει έτσι», τόνισε ο κ. Μερτς και δήλωσε ανακουφισμένος από την απελευθέρωση των τελευταίων εν ζωή ομήρων από την Χαμάς – μεταξύ των οποίων και τέσσερις Γερμανοί. Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε επίσης την ελπίδα ο πρόεδρος Τραμπ να ασκήσει την επιρροή του και στη ρωσική κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε, λίγες ώρες από εδώ με το αεροπλάνο, μαίνεται τα τελευταία τριάμισι χρόνια ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Βλέπουμε εδώ ότι όταν η διεθνής κοινότητα είναι ενωμένη, η ειρήνη είναι εφικτή. Αλλά για μας στην Ευρώπη, ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία μας», δήλωσε και ανέφερε ότι θα έχει σήμερα την ευκαιρία να συνομιλήσει για το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε εκτιμήσει ότι η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στη Γάζα με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει «επιπλέον ελπίδα για την ειρήνη» στην Ουκρανία, όπου ο Αμερικανός ηγέτης φιλοδοξεί επίσης να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή με τη Μόσχα.

Η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παραγόντων της διεθνούς κοινότητας μπορούν μετά βεβαιότητας να λειτουργήσουν υπέρ μας, επίσης στην Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook.