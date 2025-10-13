Ζελένσκι: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δίνει μια ελπίδα για την ειρήνη στην Ουκρανία»

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτίμησε σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στη Γάζα με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει «επιπλέον ελπίδα για την ειρήνη» στην Ουκρανία, όπου ο Αμερικανός ηγέτης φιλοδοξεί επίσης να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή με τη Μόσχα.

«Όταν επιτυγχάνεται η ειρήνη σε ένα μέρος του κόσμου, αυτό φέρνει μεγαλύτερη ελπίδα για την ειρήνη σε άλλες περιοχές», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παραγόντων της διεθνούς κοινότητας μπορούν μετά βεβαιότητας να λειτουργήσουν υπέρ μας, επίσης στην Ουκρανία», συμπλήρωσε ο ίδιος, αποδίδοντας και χαιρετίζοντας αυτά ακριβώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς είπε πως θα αναφέρει σήμερα στον Αμερικανό πρόεδρο το θέμα της ουκρανικής σύρραξης, «προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για να τερματίσουμε τον πόλεμο».

«Βασιζόμαστε (…) στη διαρκή στήριξη και βοήθεια των ΗΠΑ. Όπως το δείξατε σε αυτήν τη περιοχή (τη Μέση Ανατολή), πρέπει επίσης να το δείξετε μαζί μας στην Ουκρανία και απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε ο Μερτς ενώπιον δημοσιογράφων, στο περιθώριο της Συνόδου με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο.

«Εάν η διεθνής κοινότητα συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, είναι πιθανό» να επιτευχθεί η ειρήνη, υπογράμμισε ο Γερμανός ηγέτης.