Ζελένσκι: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δίνει μια ελπίδα για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ζελένσκι

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτίμησε σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στη Γάζα με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει «επιπλέον ελπίδα για την ειρήνη» στην Ουκρανία, όπου ο Αμερικανός ηγέτης φιλοδοξεί επίσης να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή με τη Μόσχα.

«Όταν επιτυγχάνεται η ειρήνη σε ένα μέρος του κόσμου, αυτό φέρνει μεγαλύτερη ελπίδα για την ειρήνη σε άλλες περιοχές», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παραγόντων της διεθνούς κοινότητας μπορούν μετά βεβαιότητας να λειτουργήσουν υπέρ μας, επίσης στην Ουκρανία», συμπλήρωσε ο ίδιος, αποδίδοντας και χαιρετίζοντας αυτά ακριβώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς είπε πως θα αναφέρει σήμερα στον Αμερικανό πρόεδρο το θέμα της ουκρανικής σύρραξης, «προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για να τερματίσουμε τον πόλεμο».

«Βασιζόμαστε (…) στη διαρκή στήριξη και βοήθεια των ΗΠΑ. Όπως το δείξατε σε αυτήν τη περιοχή (τη Μέση Ανατολή), πρέπει επίσης να το δείξετε μαζί μας στην Ουκρανία και απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε ο Μερτς ενώπιον δημοσιογράφων, στο περιθώριο της Συνόδου με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο.

«Εάν η διεθνής κοινότητα συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, είναι πιθανό» να επιτευχθεί η ειρήνη, υπογράμμισε ο Γερμανός ηγέτης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων αντικαρκινικού φαρμάκου

OpenBusiness: Επιστολή του ΒΕΘ στον Τάκη Θεοδωρικάκο – Τι ζητεί

Αυτό το ελληνικό νησί είναι ο κορυφαίος προορισμός για φθινοπωρινές διακοπές των Ιταλών – Δείτε γιατί

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 13 δευτερόλεπτα;

Δείχνει ο χάρτης του Instagram την τοποθεσία σας; Πώς να το ελέγξετε και να το απενεργοποιήσετε άμεσα
περισσότερα
18:40 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: «Άρχισαν οι συνομιλίες για την δεύτερη φάση του Σχεδίου» – Έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου Αλ Σίσι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου ομολόγου του Άμπντελ Φάταχ α...
18:20 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Απελευθερώθηκε ο όμηρος που έσκαβε τον τάφο του – Εικόνες συγκίνησης από την επανένωση των επαναπατρισθέντων με τις οικογένειές τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο χρόνια μετά το Μαύρο Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου 2023 οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που είχαν απαχ...
17:57 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: Απείλησε να μην μεταβεί στην Αίγυπτο αν πάει ο Νετανιάχου – Έκανε κύκλους με το αεροπλάνο μέχρι να πάρει επιβεβαίωση – Τι λένε ισραηλινές πηγές

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατ...
17:47 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τέλος οι σφραγίδες στα διαβατήρια στα αεροδρόμια της ΕΕ – Πώς λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου «Entry/Exit System»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλάζει σελίδα στη διαχείριση των συνόρων της, καθώς εισάγει σταδιακά έ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης