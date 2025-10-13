Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε ρημάξει σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής – Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο «αρχηγός» και τρία μέλη της

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας είχαν «ρημάξει» κατοικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ). Συνελήφθησαν 4 μέλη της σπείρας, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της, ενώ εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τη συνδρομή αστυνομικών των υφισταμένων της Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της ΟΠΚΕ, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, (18, 34 και 42 ετών), καθώς και ένας 46χρονος ως αρχηγός της οργάνωσης. Επίσης, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται τρία ακόμη μέλη.

Οι κατηγορίες

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση είχε συσταθεί τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025, με σαφή ιεραρχία και κατανομή ρόλων. Ο 46χρονος αρχηγός, που διατηρούσε ως «ορμητήριο» την κατοικία του στον Πειραιά, συντόνιζε τις κινήσεις των μελών και καθόριζε τους στόχους.

Οι δράστες κινούνταν με δύο μισθωμένα οχήματα. Το ένα χρησιμοποιούνταν από τους «μπουκαδόρους» που εισέβαλλαν στα σπίτια και αφαιρούσαν κοσμήματα και χρήματα, ενώ το δεύτερο επανδρωνόταν από «τσιλιαδόρους» που επιτηρούσαν τους χώρους και ειδοποιούσαν τους συνεργούς σε περίπτωση αστυνομικής παρουσίας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • κοσμήματα και χρυσαφικά,
  • ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κλοπές,
  • επιχειρησιακές τηλεφωνικές συσκευές καθώς και
  • επιχειρησιακό όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους.

Εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν έως τώρα εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε περιοχές του Πειραιά, του Αγίου Παντελεήμονα και της Αγίας Βαρβάρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.

