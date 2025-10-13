Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι 3 Αφγανοί που καταγγέλθηκαν για τον βιασμό 6χρονου – Ανακάλεσε η μητέρα του παιδιού

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις Αφγανοί, που είχαν συλληφθεί μετά την καταγγελία σε σεξουαλική κακοποίηση ενός 6χρονου αγοριού, ομοεθνή τους, σε δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, στο Βαγιοχώρι Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη των τριών ανδρών, ηλικίας 19, 25 και 22 ετών, στηρίχθηκε στην καταγγελία που έκανε στις Αρχές η μητέρα του ανήλικου. Η ίδια όμως ανακάλεσε στη συνέχεια τους ισχυρισμούς της περί βιασμού του γιου της, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για σκευωρία που έστησε ο πρώην σύντροφος μιας συγγενούς της, η οποία διατηρεί πλέον σχέση με έναν από τους κατηγορούμενους.

Κατά την απολογία τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία και ισχυρίστηκαν ότι απλώς έπαιζαν με τον 6χρονο.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι, ενώ τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης του 6χρονου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει για την παραπομπή τους ή μη σε δίκη.