Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι στο κέντρο της πόλης και σίγουρα έχετε περάσει από εκεί

παλιά Αθήνα

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν ασπρόμαυρες φωτογραφίες της, φωτογραφίες με άρωμα άλλης εποχής.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι στο κέντρο της πόλης και σίγουρα περάσει από εκεί

  • Σταδίου
  • Πανεπιστημίου
  • Πατησίων
  • Αλεξάνδρας

παλιά Αθήνα

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί την δεκαετία του 1950 βλέπετε την οδό Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), από το ύψος της οδού Στουρνάρη, (Στουρνάρα τότε), (Πολυτεχνείο).

Από αριστερά, το τρίτο κτίριο είναι το ‘Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών’, ενώ δίπλα δεξιά, το πολυώροφο που ξεχωρίζει, είναι το ξενοδοχείο ‘Ακροπόλ’ «Acropole Palace», κατασκευής του 1926-1928, από τον αρχιτέκτονα Σωτηρίου Μαγιάση.

Τα κτίρια που βλέπουμε στο κέντρο, εκτός το πρώτο, υπάρχουν και σήμερα. Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Ν. Στουρνάρα.
παλιά Αθήνα

Δείτε πώς είναι η περιοχή σήμερα

Πηγή: iloveoldathens.blogspot.com

 

 

 

 

