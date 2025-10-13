Ευρωβουλευτές ΝΔ: Αποσύρθηκε η αναφορά των κατεχομένων ως «ΤΔΒΚ» από μελέτη της ΕΕ

Enikos Newsroom

πολιτική

Κατεχόμενα

Αποσύρθηκε η αναφορά των κατεχομένων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» από κείμενο για τις ενεργειακές πηγές που ανακαλύφθηκαν στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως σημειώνεται σε κοινή δήλωση των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως είχε γράψει το enikos.gr, μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει τα κατεχόμενα ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» ενώ περιλαμβάνει και το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο σε χάρτη που καταγράφει τις ΑΟΖ της Μεσογείου.

«Ύστερα από την έντονη αντίδραση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, των ευρωβουλευτών της ΝΔ, της κυπριακής πλευράς και συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency) απέσυραν την απαράδεκτη αναφορά των κατεχόμενων ως “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” σε κείμενο για τις ενεργειακές πηγές που ανακαλύφθηκαν στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζήτησαν συγγνώμη για τις εσφαλμένες πληροφορίες που περιείχε η έκθεση, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε χάρτες που αναγνωρίζουν το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο συνεργασίας για ΑΟΖ», σημειώνουν σε κοινή τους δήλωση οι ευρωβουλευτές της ΝΔ.

«Η αναφορά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι θέσεις της ΕΕ είναι γνωστές και οφείλουν να τις τηρούν όλοι και σε κάθε επίπεδο. Η διαγραφή ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση, αλλά πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον», καταλήγουν.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων αντικαρκινικού φαρμάκου

Αυτό το ελληνικό νησί είναι ο κορυφαίος προορισμός για φθινοπωρινές διακοπές των Ιταλών – Δείτε γιατί

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 8 νέα μέτρα για τη διαχείριση της ζωονόσου

Δείχνει ο χάρτης του Instagram την τοποθεσία σας; Πώς να το ελέγξετε και να το απενεργοποιήσετε άμεσα

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μόλις βρήκαν ένα μεγάλο «χαμένο» μέρος του Σύμπαντος – Πού ήταν;
περισσότερα
17:32 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Νέες αιχμές από τον Χάρη Δούκα: «Οι προτάσεις μου για συμμαχίες δεν έγιναν αποδεκτές»

Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη αφήνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, έναν χρόνο μετά τις ...
17:27 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τσιάρας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Θα ερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη αν έχει γίνει παράνομος εμβολιασμός

Όλες οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με παράνομους εμβολιασμούς για τ...
16:22 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ζαχαριάδης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολ...
15:50 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ-Ανδρέας Στρατάκης: «Συγκαταλέγομαι στους πάμφτωχους αγρότες» τονίζει ο «Χασάπης» – Τι είπε για τη σχέση του με τον «Φραπέ»

«Συγκαταλέγομαι στους πάμφτωχους αγρότες» τόνισε ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός ως «Χασάπης», επ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης