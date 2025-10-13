Χαμάς: Ανακοίνωσε τα ονόματα των 4 νεκρών ομήρων που θα παραδώσει σήμερα στο Ισραήλ

διεθνή

ΧΑΜΑΣ ΤΖΙΧΑΝΤ

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς μόλις επιβεβαίωσε τα ονόματα τεσσάρων ομήρων, οι σοροί των οποίων, όπως λέει, θα επιστραφούν σήμερα στο Ισραήλ.

Τα ονόματα είναι τα εξής:
– Guy Illouz
– Yossi Sharabi
– Bipin Joshi
– Daniel Peretz

Κανονικά η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που δημοσιεύθηκε από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρει ότι τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων – που πιστεύεται ότι είναι έως και 28 – θα πρέπει να παραδοθούν έως τις 12:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα.

Αλλά φαίνεται επίσης να αναγνωρίζει ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις μπορεί να μην είναι σε θέση να τους εντοπίσουν όλους εντός αυτού του χρονικού πλαισίου.

Πάντως το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων ζητεί μια “αυστηρή απάντηση” από την κυβέρνηση μετά τη δήλωση της Χαμάς ότι θα επιστρέψει μόνο τις σορούς τεσσάρων από τους 28 νεκρούς ομήρους.

Το φόρουμ απαιτεί “άμεση διακοπή της εφαρμογής της συμφωνίας μέχρι την πλήρη και ολοκληρωτική απελευθέρωση όλων των πεσόντων”. “Η παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια πολύ αυστηρή απάντηση από την κυβέρνηση και τους διαμεσολαβητές”, αναφέρει το φόρουμ.

Ο εκπρόσωπος των IDF ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν δήλωσε ότι το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να τηρήσει το δικό της μέρος της συμφωνίας. Η δήλωσή του ήρθε μετά την ανακοίνωση της οργάνωσης ότι προτίθεται να επιστρέψει μόνο τις σορούς τεσσάρων από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ και οι αξιωματούχοι της άμυνας διεξάγουν εντατικές συζητήσεις για το πώς θα εξασφαλίσουν την επιστροφή των εναπομεινάντων νεκρών ομήρων στη Γάζα, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan σε ρεπορτάζ χωρίς πηγές.

