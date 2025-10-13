Χίλαρι Κλίντον: «Οραματίστηκε τον δρόμο για την “Επόμενη Ημέρα”» – Οι έπαινοι στον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία για τη Γάζα

Η Χίλαρι Κίντον αναγνώρισε την συμβολή του Ντόναλντ Τραμπ στην επίτευξη της τελικής συμφωνίας για τη Γάζα, επαινώντας τον δημόσια γι’ αυτό. Συγκεκριμένα, η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και υποψήφια πρόεδρος με το κόμμα των Δημοκρατικών στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016 με αντίπαλο τον Τραμπ, μιλώντας στο CBS δεν δίστασε να αναφερθεί με πολύ θετικά σχόλια στον 47ο εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Επαινώ πραγματικά τον Πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του, καθώς και τους Άραβες ηγέτες στην περιοχή, που δεσμεύτηκαν για το σχέδιο των 20 σημείων και οραματίστηκαν τον δρόμο για αυτό που αποκαλείται “η επόμενη μέρα”», δήλωσε χαρακτηριστικά η Χίλαρι Κίντον, που απέδωσε τα εύσημα στον Τραμπ και την κυβέρνησή του για την δουλειά που έκαναν ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν θα έσπαγε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Κλίντον – παρουσία και της Κοντολίζα Ράις από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων – δήλωσε ότι ήταν «συγκρατημένα αισιόδοξη», αλλά προειδοποίησε ότι η διαδικασία θα απαιτήσει υπομονή και συνέπεια από όλες τις πλευρές.

«Αυτό δεν είναι αυτονόητο», είπε όταν ρωτήθηκε αν πίστευε ότι η συμφωνία αυτή θα τερματίσει οριστικά τον πόλεμο. «Θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Θα χρειαστεί πολύς συντονισμός».

Η Κλίντον είπε επίσης ότι ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και άλλες παγκόσμιες δυνάμεις θα στηρίξουν πλήρως το σχέδιο για να διασφαλίσουν την επιτυχία του.

«Ας υποστηρίξουμε τώρα αυτή τη διαδικασία και ας ρίξουμε το βάρος μας σε αυτή, με αμερόληπτο τρόπο όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά διεθνώς ως μια μεγάλη παγκόσμια δέσμευση για την προσπάθεια να φέρουμε ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ένα καλύτερο μέλλον στη Μέση Ανατολή», είπε χαρακτηριστικά.

Κομβικό το πλήγμα στο Κατάρ

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι διαπραγματευτές του Τραμπ αξιοποίησαν ένα κρίσιμο «άνοιγμα» που προέκυψε μετά την αμφιλεγόμενη επίθεση του Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ τον Σεπτέμβριο, μια επίθεση που η Κλίντον χαρακτήρισε «ασύνετη» και «στρατηγικό λάθος».

«Αυτό έδωσε μια ευκαιρία τόσο στον Πρόεδρο Τραμπ όσο και στους εκπροσώπους του για να συγκεντρώσουν όλες τις περιφερειακές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, του Κατάρ, αλλά και για να καταστήσουν σαφές στο Ισραήλ: “Όχι, αυτό είναι πλέον αρκετό. Δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό. Αυτή η σύγκρουση πρέπει να τελειώσει και πρέπει να προχωρήσουμε”», είπε η Κλίντον.

Επιπροσθέτως, η Κλίντον είπε για τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ: «Εκμεταλλεύτηκαν με μεγάλη επιτυχία αυτή τη συνθήκη”».

Θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένη να προτείνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, εφόσον καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς η χώρα να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Κλίντον έκανε τη δήλωση αυτή στο podcast «Raging Moderates», τονίζοντας ότι είναι έτοιμη να αναγνωρίσει μια τέτοια επιτυχία του Τραμπ, παρά τη μακροχρόνια και έντονη αντιπαράθεσή τους.

«Ειλικρινά, αν μπορούσε να φέρει το τέλος αυτού του φρικτού πολέμου, αν μπορούσε να το κάνει χωρίς να αναγκαστεί η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στον επιτιθέμενο, αν μπορούσε πραγματικά να σταθεί απέναντι στον Πούτιν — κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, αλλά ίσως αυτή είναι η ευκαιρία — αν ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο αρχιτέκτονας αυτού, θα τον πρότεινα για Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε η Κλίντον στη δημοσιογράφο Τζέσικα Τάρλοβ, όπως αναφέρει η New York Post.

Σκληρή κριτική

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά καιρούς η Χίλαρι Κλίντον είχε επιτεθεί με σκληρούς χαρακτηρισμούς στον Τραμπ για τις αποφάσεις του σε διάφορα θέματα.

Κατά την προεκλογική περίοδο του 2016, η Κλίντον είχε αποκαλέσει τους υποστηρικτές του Τραμπ «καλάθι των αξιοθρήνητων» και είχε χαρακτηρίσει τον ίδιο «ακατάλληλο από πλευράς χαρακτήρα» για την προεδρία.

Η κριτική της δεν περιορίστηκε μόνο στην προεκλογική περίοδο, αλλά συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, με επανειλημμένες επιθέσεις για τη στάση του απέναντι σε αυταρχικούς ηγέτες, όπως ο Πούτιν, και για την εξωτερική πολιτική του.

Σε άρθρο της στους New York Times τον Φεβρουάριο, η Κλίντον είχε γράψει ότι «η Αμερική του Τραμπ θα είναι όλο και πιο τυφλή και αδέξια, αδύναμη και απομονωμένη». Τον Οκτώβριο του 2024, τον χαρακτήρισε «πιο αποσταθεροποιημένο από ποτέ».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξή της Χίλαρι Κλίντον

H αναγνώριση των Δημοκρατικών

Δεν ήταν όμως, μόνο η Χίλαρι Κλίντον που αναγνώρισε δημόσια το έργο της κυβέρνησης Τραμπ, αναφορικά με την συμφωνία για τη Γάζα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κάμαλα Χάρις, αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Μπάιντεν και υποψήφια με τους Δημοκρατικούς στις εκλογές του 2024.

«Δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να αποδίδουμε κάποια εύσημα εκεί που τους αξίζει… Επαινώ τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Επαινώ τους Καταριανούς, τους Αιγύπτιους και τον Πρόεδρο», δήλωσε η Χάρις στο MSNBC.

Από την πλευρά του κι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν τόνισε με αναρτήσεις του στο Χ, ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ και οι ειδικοί απεσταλμένοι του για τη Γάζα αξίζουν τα συγχαρητήριά μας”.