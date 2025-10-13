Τραμπ: Ανακοίνωσε την «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής» – Ο Νετανιάχου «δεν είναι εύκολος άνθρωπος, αλλά έκανε εξαιρετική δουλειά»

Έπειτα από τη μακρά ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου -η οποία ολοκληρώθηκε με μια θερμή χειραψία και αγκαλιά-, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνεται στην ολομέλεια της Κνεσέτ. Η σκηνή αυτή προκάλεσε παρατεταμένα χειροκροτήματα και συνθήματα από τα έδρανα των βουλευτών, με το κοινό να φωνάζει ρυθμικά: «Τραμπ! Τραμπ! Τραμπ!»

Αφού πήρε τον λόγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας «Είναι μεγάλη τιμή», και πρόσθεσε χαμογελώντας: «Ωραίο μέρος η Κνεσέτ».

«Έπειτα από δύο οδυνηρά χρόνια στο σκοτάδι και την αιχμαλωσία, 20 θαρραλέοι όμηροι επιστρέφουν στην αγκαλιά των οικογενειών τους. Άλλοι 28 αγαπημένοι άνθρωποι επιστρέφουν επιτέλους στο σπίτι τους για να αναπαυθούν για πάντα σε αυτό το ιερό έδαφος», τόνισε. «Τα όπλα σιωπούν», είπε, προσθέτοντας ότι η περιοχή είναι πλέον «σε ειρήνη» και ελπίζουμε ότι θα παραμείνει έτσι «για πάντα».

Η ομιλία του Τραμπ στην Κνεσέτ διακόπηκε προσωρινά, όταν Ισραηλινός αριστερός βουλευτής παρενέβη φωνάζοντας συνθήματα, προτού επέμβουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κοινοβουλίου και τον απομακρύνουν. Ο Τραμπ, εμφανώς ψύχραιμος, απάντησε με χαμόγελο: «Ήταν πολύ αποτελεσματικό».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», ενώ απέδωσε θερμά εύσημα στον Νετανιάχου. «Αυτό δεν είναι μόνο το τέλος ενός πολέμου», συνέχισε. «Είναι η αρχή μιας μεγάλης συμφιλίωσης και μιας διαρκούς αρμονίας για το Ισραήλ και όλα τα έθνη μιας περιοχής που σύντομα θα είναι πραγματικά υπέροχη».

Αναφερόμενος προσωπικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ είπε: «Ο Μπίμπι δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστεί κανείς, αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο. Αυτό είναι που τον κάνει καλό. Ευχαριστώ πολύ, Μπίμπι – εξαιρετική δουλειά». Ο Τραμπ τόνισε ότι «οι επόμενες γενιές θα θυμούνται αυτή τη στιγμή ως τη στιγμή που άρχισαν να αλλάζουν όλα – και να αλλάζουν προς το καλύτερο».

Στη συνέχεια, επαίνεσε τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό και σύμβουλό του, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμεσολάβηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που κατέστησε δυνατή την επιστροφή των ομήρων. «Είχαμε μερικούς απίστευτα καλούς ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτό», δήλωσε.

Ο Τραμπ χαιρέτισε τον Κούσνερ για τη συμβολή του στη διαμεσολάβηση της κατάπαυσης του πυρός και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο πόσο πολύ ο Κούσνερ αγαπά το Ισραήλ. Είπε, χαμογελώντας, ότι ο Κούσνερ «στην πραγματικότητα, το αγαπά τόσο πολύ που η κόρη μου προσηλυτίστηκε» στον Ιουδαϊσμό. Ο Τραμπ σημείωσε ότι η κόρη του, Ιβάνκα Τραμπ, η οποία προσηλυτίστηκε το 2009, πριν παντρευτεί τον Κούσνερ, είναι παρούσα στην Κνεσέτ. «Έχουν έναν υπέροχο γάμο και τα πάνε πολύ καλά», σχολίασε.

Επιστρέφοντας στο θέμα του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε ότι «ο Μπίμπι μου τηλεφωνούσε πολλές φορές» ζητώντας όπλα – «τόσες πολλές φορές που το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό και αυτό τελικά οδήγησε στην ειρήνη. Αυτό είναι που έφερε την ειρήνη».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στις φρικτές σκηνές της 7ης Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντας την επίθεση της Χαμάς ως «μία από τις πιο σατανικές βεβηλώσεις του εβραϊκού λαού μετά το Ολοκαύτωμα». Απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς βουλευτές, ο Τραμπ ανανέωσε τη στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, λέγοντας: «Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι η Αμερική συμμερίζεται μαζί σας εκείνες τις δύο αιώνιες υποσχέσεις: ποτέ μην ξεχάσετε και ποτέ ξανά».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι «ο μακρύς και επώδυνος εφιάλτης» έχει πλέον τελειώσει τόσο για τον ισραηλινό λαό όσο και για τους Παλαιστίνιους. «Αυτή είναι τώρα μια πολύ συναρπαστική περίοδος για το Ισραήλ και για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

Επιπλέον, υποστήριξε πως οι δυνάμεις του χάους και της τρομοκρατίας που μάστιζαν την περιοχή για δεκαετίες «έχουν πλέον αποδυναμωθεί, απομονωθεί και έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά». «Χάρη σε εμάς, όλοι οι εχθροί του πολιτισμού υποχωρούν», πρόσθεσε. Μέσα σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα, ο Τραμπ είπε: «Οι όμηροι επέστρεψαν – και είναι τόσο ωραίο να το λέω αυτό».

Ευχαρίστησε τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που άσκησαν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούσε, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «απίστευτη νίκη για το Ισραήλ, που όλες αυτές οι χώρες συνεργάζονται ως εταίροι για την ειρήνη».

Αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη, λέγοντας: «Θα ήταν υπέροχο να πετύχουμε μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν». «Θα σας άρεσε αυτό; Δεν θα ήταν ωραίο;» ρώτησε τα μέλη της Κνέσετ, τα οποία χειροκροτούσαν. «Νομίζω ότι το θέλουν. Νομίζω ότι έχουν κουραστεί», πρόσθεσε.

Μιλώντας για το Ιράν, είπε: «Αυτή είναι η ευκαιρία τους να απομακρυνθούν για πάντα από τον δρόμο της τρομοκρατίας και της βίας. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό να εξοριστούν οι κακόβουλες δυνάμεις μίσους που βρίσκονται ανάμεσά τους. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί». «Ακόμη κι αν λένε “δεν θέλουμε να κάνουμε συμφωνία”, στην πραγματικότητα θέλουν να κάνουν συμφωνία, και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», τόνισε. «Αλλά θα το πω ξεκάθαρα: είμαστε έτοιμοι όταν είστε έτοιμοι, και θα είναι η καλύτερη απόφαση που έχει πάρει ποτέ το Ιράν».

«Ας επικεντρωθούμε πρώτα στη Ρωσία… θα το καταφέρουμε», σημείωσε.

Η ομιλία του Τραμπ στο ισραηλινό κοινοβούλιο περιλαμβάνει και αρκετά από τα μεγαλύτερα πολιτικά του επιτεύγματα, όπως άλλωστε απολαμβάνει να κάνει στις περισσότερες ομιλίες του. Μίλησε για τη μακροχρόνια φιλία του με τον Γουίτκοφ, που χρονολογείται από την εποχή που ασχολούνταν με το real estate και τον αποκάλεσε «τον Χένρι Κίσινγκερ που δεν διαρρέει πληροφορίες».

Ανέφερε πώς τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που χτύπησαν το Ιράν μπόρεσαν να ανεφοδιαστούν με καύσιμα εν πτήσει και μίλησε για το πώς ο στρατηγός Τζον Ντάνιελ «Ρέιζιν» Κέιν κάποτε τον διαβεβαίωσε ότι θα μπορούσε να νικήσει τις δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους σε λίγες εβδομάδες. Ο Τραμπ αργότερα όρισε τον Κέιν πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου. Σε κάποιο σημείο, ο Τραμπ προέτρεψε τον Κέιν να σηκωθεί, δηλώνοντας: «Αυτός είναι ένας πραγματικός στρατηγός. Δεν είναι ένας στρατηγός της τηλεόρασης».

Καθώς συνέχιζε την ομιλία του, ο Τραμπ έκανε χιούμορ σχετικά με την καθυστέρηση στην έναρξη της ομιλίας του και γέλασε «κατηγορώντας» όσους προηγήθηκαν με μακροσκελείς ομιλίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας: «Μπορείς να είσαι λίγο πιο ευγενικός γιατί πλέον δεν βρίσκεσαι σε πόλεμο».

«Με κρατήσατε αρκετά αργά ανάμεσα στους ηγέτες της αντιπολίτευσης και την εξαιρετική, αλλά πολύ μακρά ομιλία του Μπίμπι». Ο Τραμπ κατέληξε με χιούμορ: «Νόμιζα ότι θα ανέβαινα εδώ, θα έκανα μια ομιλία και μετά θα κατευθυνόμουν στην Αίγυπτο».

Ο Τραμπ βρισκόταν στη μέση της ομιλίας του, περισσότερο από μία ώρα μετά την προγραμματισμένη άφιξή του στο αιγυπτιακό παραθαλάσσιο θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου θα συζητούσε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή με άλλους ηγέτες του κόσμου. «Θα πάω εκεί. Θα αργήσω αρκετά», αστειεύτηκε ο Τραμπ. «Μπορεί να μην είναι εκεί όταν φτάσω, αλλά θα το δοκιμάσουμε».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την συμφωνία για τη Γάζα κρίσιμη, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ γίνονταν «κακές και έντονες». «Είπα, Μπίμπι, θα σε θυμούνται γι’ αυτό πολύ περισσότερο απ’ ό,τι αν συνέχιζες αυτό το πράγμα, σκοτώνοντας», σημείωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Νετανιάχου με το παρατσούκλι του, «Μπίμπι». Και πρόσθεσε: «Απλώς θέλω να σε συγχαρώ για το θάρρος σου να πεις: “Τελειώσαμε, νικήσαμε και τώρα ας απολαύσουμε τη ζωή μας”».

«Μόνο αγκαλιάζοντας τις ευκαιρίες αυτής της στιγμής μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο μας, να εξασφαλίσουμε ότι οι φρικαλεότητες των τελευταίων ετών δεν θα επαναληφθούν ποτέ», τόνισε.