Μπακογιάννη στον Realfm 97,8 για συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Η Ελλάδα διαθέτει ένα πλεονέκτημα, έχει την εμπιστοσύνη και των δύο μερών

«Είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα η σημερινή, ίσως θα συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της πολύ αργότερα» δήλωσε στον Realfm 97,8 η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Γάζα και την απελευθέρωση 20 ομήρων από τη Χαμάς.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μία πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και είναι πολύ δύσκολη γιατί υπάρχει μία εξαιρετικά τραυματισμένη ισραηλίτικη κοινωνία και από την άλλη μεριά μία εξίσου ή ακόμη περισσότερο τραυματισμένη παλαιστινιακή κοινωνία. Άρα το να προχωρήσεις σε μία τέτοια συμφωνία και να την φτάσεις στον βαθμό υλοποίησης που έχει φτάσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι ήδη ένα πολύ σημαντικό βήμα» είπε η κ. Μπακογιάννη μιλώντας στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Η κ. Μπακογιάννη τόνισε ότι η εξέλιξη πιστώνεται προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ, διότι, όπως είπε, «αν πραγματικά δεν είχε στραμπουλήξει από τη μία και από την άλλη μεριά πολλά χέρια, θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το βήμα».

«Το ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «συγκαλεί μία διάσκεψη για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή» τόνισε, σημειώνοντας πως η Ελλάδα είναι παραδοσιακά αυτό που λέμε έντιμος διαμεσολαβητής, δηλαδή διαμεσολαβητής χωρίς ιδιοτέλεια.

Η κ. Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ρόλος της Τουρκίας είναι ενισχυμένος και εξήγησε γιατί. «Η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη, αποφασιστική επιρροή πάνω στη Χαμάς. Η Χαμάς είναι ένας από τους δύο παίκτες, άρα η απόφαση της Τουρκίας – πρωτίστως του Κατάρ, αλλά αμέσως μετά της Τουρκίας – να πέσει με τα μούτρα πάνω στη Χαμάς και να τους υποχρεώσει κατά κάποιον τρόπο να αποδεχθούν τους όρους που επέβαλε ο Τραμπ, ήταν καθοριστική».

«Ποια είναι η διαφορά της Ελλάδας; Ότι η Ελλάδα έχει την εμπιστοσύνη και των δύο μερών. Η Τουρκία ήταν και είναι αποφασιστική στην επιρροή της πάνω στη Χαμάς. Η σχέση Τουρκίας – Ισραήλ όμως δεν είναι οι καλύτερες, διότι και οι Ισραηλινοί δεν ξεχνούν όλα αυτά τα χρόνια πώς στάθηκε η Τουρκία. Εδώ η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, ότι έχει την εμπιστοσύνη και των δύο μερών, και όχι μόνο του ενός. Αυτή είναι η διαφορά μας και αυτό είναι που μας αναγνωρίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και μας αναγνωρίζεται και στην περιοχή. Άρα από εδώ και πέρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το χαρακτηριστικό που έχουμε να το εκμεταλλευτούμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας», πρόσθεσε η κ. Μπακογιάννη.

Ερωτηθείσα για τα ελληνοτουρκικά, καθώς φαίνεται να απομακρυνόμαστε από μία περίοδο σχετικής ηρεμίας, αλλά και για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, απάντησε:

«Δεν θέλω να μπω στον διάλογο με τους πρώην πρωθυπουργούς, ας μείνουμε στην ουσία του θέματος. Ουδείς από εμάς, δεν περίμενε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία θα πάνε σε σιδηροδρομική γραμμή, θα κυλάνε ήρεμα και ωραία και θα λύσουμε τα προβλήματα μας. Όλοι ξέραμε ότι περνάμε περιόδους με περισσότερες εντάσεις και περιόδους με λιγότερες εντάσεις. Είναι λοιπόν λογικό ότι την ώρα που η Ελλάδα παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες που είναι ενοχλητικές για την Τουρκία, να υπάρξουν αντιδράσεις. Είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο».

«Δεν πίστευε κανένας ότι όταν ανακοινώθηκαν τα οικόπεδα της Chevron, αυτό θα περάσει ντούκου, ούτε όταν η Ελλάδα υποστηρίζει με φανατισμό την υλοποίηση του καλωδίου, ότι κι αυτό θα περάσει ντούκου. Πλην όμως, αυτές οι ελληνικές αποφάσεις, έχουν την υποστήριξη όλης της διεθνούς κοινότητας και όλων των παικτών περιφερειακά, διότι δεν θα είναι ένα το καλώδιο, θα είναι πολλά τα καλώδια. Άρα πολλές χώρες ενδιαφέρονται – Αίγυπτος, Ισραήλ, οι υπόλοιπες αραβικές χώρες – και κανείς δεν θέλει να μπει στη λογική ότι μία χώρα θα μπορεί στα καλά καθούμενα, να βάζει βέτο και να σταματάει κάτι που δεν αγγίζει την υφαλοκρηπίδα κανενός. Τα ελληνικά επιχειρήματα είναι πολύ δυνατά. Ναι, δημιουργούν ενόχληση. Θα ζήσουμε με αυτή την ενόχληση, θα καθορίσουμε τις θέσεις μας και θα προχωρήσουμε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανείς που σήμερα να πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλει άποψη σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Είναι κάτι που δεν δέχεται κανείς», πρόσθεσε η κ. Μπακογιάννη και κατέληξε:

«Επομένως ψυχραιμία, έχουμε τα σκαμπανεβάσματα και θα τα έχουμε όσο εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες. Αλλά οι πρωτοβουλίες οι δικές μας είναι εντός του διεθνούς δικαίου, με τη σύμφωνη γνώμη του σύμπαντος γύρω μας. Θεωρώ ότι έχει γίνει πράγματι μια πολύ σημαντική δουλειά, οι σχέσεις δεν είναι εκεί που ήταν, είναι σχέσεις απευθείας επαφής, εξακολουθούν οι συμφωνίες να τηρούνται, όπως για το μεταναστευτικό. Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με 24ωρες εντυπώσεις, γίνεται με πολλή και σοβαρή δουλειά και κάτω από τα ραντάρ τις περισσότερες φορές, για να μπορείς να έχεις αποτέλεσμα που να αναγνωρίζεται ως θετικό».