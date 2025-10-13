Μαρινάκης: Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν προσφέρεται για καμία διαδήλωση και διαμαρτυρία

«Ήταν σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί εδώ στην πραγματικότητα έχουμε μια κίνηση η οποία, όπως θα έρθει η τροπολογία, οπότε καλό να περιμένουμε την τροπολογία να δείτε ακριβώς τη διατύπωση και ακριβώς τι θα συμβεί. Προφανώς λοιπόν τη στιγμή που θα κατατεθεί αυτή η τροπολογία θα είναι σε απόλυτη συνεννόηση και με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για καθαρισμό, συντήρηση και ανάδειξη αυτού του ιστορικού μνημείου. Είναι ένα μνημείο το οποίο μας υπενθυμίζει το πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό, το ότι για να είμαστε σήμερα εδώ, να μιλάμε, να εργαζόμαστε, να είμαστε ελεύθεροι, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την πρόταση του πρωθυπουργού να αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την φροντίδα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Αυτό είναι το νόημα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα, δεν πρέπει να υπάρχει εκεί για καμία διαδήλωση, καμία διαμαρτυρία οποιασδήποτε αφορμής, οποιοδήποτε χώρου, χωρίς αυτό το πράγμα δηλαδή να το χρωματίζουμε. Από εκεί και πέρα η επιβολή της τάξης σε περίπτωση που κάποιοι παρεκτρέπονται είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως και σε κάθε τετραγωνικό χιλιοστό της ελληνικής επικράτειας, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή της ελληνικής αστυνομίας» πρόσθεσε.

«Θεωρώ ότι είναι μια ανακοίνωση που θα έπρεπε να βρίσκει όλο το πολιτικό σύστημα στην ίδια σελίδα και θα σας πω και κάτι. Είτε μιλάμε για την αυτονόητη προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, είτε μιλάμε για την εκκαθάριση των πανεπιστημίων από μπαχαλάκηδες, καταληψίες, παραβατικούς και όλους τέλος πάντων τους λοιπούς γνωστούς αγνώστους. Είτε μιλάμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η κοινωνία τι λέει στο κράτος; Συνολικά στην πολιτεία, και αργήσατε. Και η αντιπολίτευση τι λέει; γιατί το κάνετε. Δηλαδή η αντιπολίτευση είναι στο άλλο άκρο από εκεί που είναι η κοινωνία. Η σιωπηρή πλειοψηφία που λέμε. Έχουμε αποφασίσει και με αυτοκριτική του δικού μας πολιτικού χώρου και αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων. Της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών. Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν έχει καταλάβει τι ζητάει ο κόσμος. Και ο κόσμος αυτά τα ζητάει χωρίς να τα εκφράζει με κομματικούς όρους, χωρίς να τα εκφράζει επειδή ανήκει ο Α ή ο Β συμπολίτης μας στο ένα ή στο άλλο κόμμα» πρόσθεσε.

Επίσης απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην δήλωση του κ. Δένδια στη Βουλή για την υπόθεση Ρούτσι ο κ. Μαρινάκης είπε: «Αυτή είναι μία άποψη των εκπροσώπων της πολιτικής κουζίνας, της λογικής της καμαρίλας, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και προσβάλλει την ίδια την απόφαση η οποία έχει ως βασικό κριτήριο αυτό το οποίο είπα πριν. Τι λέει η κοινωνία, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών χωρίς αυτή η μεγάλη μερίδα των πολιτών να τα λέει όλα αυτά επειδή ανήκει σε κάποιο κόμμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να διαφωνεί και αυτοί που διαφωνούν είναι κάποιες ηχηρές μειοψηφίες, παρωχημένες θα τις πω, με το ότι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη είναι προορισμένο για να τιμούμε αυτούς που έπεσαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορούμε σήμερα εμείς να είμαστε εδώ. Τελεία. Αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ή να ερμηνεύεται αυτή η απόφαση ως κάτι το οποίο αποτελεί μια κίνηση συνέχεια μιας άλλης κίνησης. Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι που θέλουν κάποιοι να χτίσουν. Το λέω ξανά και ξανά. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που θα θέλουν να το κάνουν. Την προηγούμενη φορά με τον κύριο Δένδια απομόνωσαν ένα μέρος όσον είπε στη Βουλή. Δεν είπαν όσα είπε για τη δικαιοσύνη. Και έβγαλαν τους γνωστούς παραπλανητικούς τίτλους. Η κοινωνία είναι αλλού από εκεί που είναι οι εκπρόσωποι της πολιτικής κουζίνας. Η κοινωνία είναι στο σημείο που θέλει ακόμα περισσότερα για τη βελτίωση της ζωής της».

Επιπλέον απαντώντας σε ερώτηση για τις διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο σημείο κατά το παρελθόν ανέφερε: «Αν το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο της χώρας ήταν η διαδήλωση για το “Ναι” ή η διαδήλωση κατά της συμφωνία στον Πρεσπών, από μένα δεν πρόκειται να ακούσετε συμψηφισμούς. Θα πω κακώς έγιναν και αυτά εκεί που έγιναν, σε εκείνο το σημείο. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ούτε η κίνηση αυτή γίνεται για να εκδικηθούμε έναν πολιτικό χώρο. Μπαίνει μια τελεία, δίπλα μια παύλα και αλλάζουμε, όχι παράγραφο, αλλάζουμε σελίδα. Είτε θέλουμε να διαδηλώσουμε για το “Ναι”, είτε θέλουμε να διαδηλώσουμε για μια συμφωνία, είτε για οτιδήποτε άλλο, σε όποιον πολιτικό χώρο ανήκει, μπορεί να το κάνει λίγο πιο πέρα, απέναντι, παρακάτω, λίγο πιο δίπλα. Όπως προβλέπει ο νόμος. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό το οποίο λέμε. Είναι προφανές. Για μένα η μόνη φράση είναι “και αργήσαμε”. Ως πολιτεία, ως πολιτικό σύστημα, ως πολιτικός χώρος. Και επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη επιτέλους γίνονται πράξη τα αυτονόητα».

Σε ερώτηση για τον ρόλο της Ελλάδας στη συνάντηση για τη Μέση Ανατολή ο κ. Μαρινάκης ανέφερε «είναι πολύ σημαντική η παρουσία της χώρας μας ως μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια ιστορική ημέρα και σε μια ιστορική συνάντηση. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει είναι η απόδειξη ότι οι σωστοί χειρισμοί, η διπλωματία μπορούν να οδηγήσουν σε μια λύση για να σταματήσει όλο αυτό το οποίο βίωναν οι άνθρωποι αυτοί. Παλεύαμε και εμείς χωρίς υπερβολές, λεκτικές και χωρίς να θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά τα πέντε λεπτά δημοσιότητας που θέλουν κάποιοι, δήθεν ευαίσθητοι, για κατάπαυση του πυρός και για μια ειρηνική λύση. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στις εξελίξεις όπως ακριβώς τα έχει περιγράψει μέχρι τώρα ο πρωθυπουργός με τις θέσεις που διαχρονικά έχει και πάρα πολλές φορές έχουν αναλυθεί και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από το υπουργείο Εξωτερικών και τον κ. Γεραπετρίτη».

«Δεν θα μπορούσε να μην είναι εκεί η Ελλάδα εφόσον δέχθηκε αυτήν την τιμητική πρόσκληση. Και σκεφτείτε τι θα έλεγαν αυτοί οι οποίοι πάντα βρίσκουν ένα λόγο να γκρινιάξουν από τους δημοσιολογούντες, αν δεν ήταν εκεί η Ελλάδα. Οι επαγγελματίες γκρινιάρηδες του δημοσίου λόγου του πολιτικού συστήματος βρίσκουν 100 αφορμές για να γκρινιάξουν και να προσπαθήσουν να κοντύνουν όχι την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, την ίδια τους στη χώρα. Δεν πρόκειται να βάλει ποτέ τα εθνικά συμφέροντα ούτε σε διαπραγμάτευση ούτε στο ζύγι η κυβέρνηση αυτή και αυτός ο πρωθυπουργός όπως έκαναν και οι προκάτοχοί του.

Ποτέ δεν έβαλαν τα συμφέροντα της χώρας μας σε διαπραγμάτευση, για να είμαι σαφής και να μην θεωρηθεί ότι εξαιρώ κάποιον εκ των προκατόχων μας σε αυτό.

Εμείς είμαστε εκεί ως χώρα για να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας ούτως ώστε να υπάρξει επόμενη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έζησαν την απόλυτη οδύνη» συμπλήρωσε.

«Άρα μην μπλέκουμε τα δικά μας συμφέροντα, μην μπλέκουμε τα εθνικά συμφέροντα με μια τόσο σημαντική συζήτηση ξέρετε κάποιες φορές οι συμβολισμοί έχουν τη μεγαλύτερη ουσία» υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

