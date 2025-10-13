Ένταση στην Κνεσέτ: Βουλευτής διέκοψε την ομιλία του Τραμπ και απομακρύνθηκε από την ασφάλεια – «Ήταν πολύ αποτελεσματικό»

Η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κνεσέτ διακόπηκε προσωρινά, όταν Ισραηλινός αριστερός βουλευτής παρενέβη φωνάζοντας συνθήματα, προτού επέμβουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κοινοβουλίου.
Η αναστάτωση προκάλεσε μια σύντομη παύση στην ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, με τον Πρόεδρο της Κνεσέτ να απευθύνεται προς τον Τραμπ λέγοντας: «Συγγνώμη γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε».
Ο Τραμπ, εμφανώς ψύχραιμος, απάντησε με χαμόγελο: «Ήταν πολύ αποτελεσματικό».
BREAKING: Watch as a protester charges towards Donald Trump during his speech at the Knesset before being bundled out by security pic.twitter.com/u5e5r6LP3u
