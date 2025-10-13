Ένταση στην Κνεσέτ: Βουλευτής διέκοψε την ομιλία του Τραμπ και απομακρύνθηκε από την ασφάλεια – «Ήταν πολύ αποτελεσματικό»

Η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κνεσέτ διακόπηκε προσωρινά, όταν Ισραηλινός αριστερός βουλευτής παρενέβη φωνάζοντας συνθήματα, προτού επέμβουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κοινοβουλίου.

Η αναστάτωση προκάλεσε μια σύντομη παύση στην ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, με τον Πρόεδρο της Κνεσέτ να απευθύνεται προς τον Τραμπ λέγοντας: «Συγγνώμη γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε».

Ο Τραμπ, εμφανώς ψύχραιμος, απάντησε με χαμόγελο: «Ήταν πολύ αποτελεσματικό».

