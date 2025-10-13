Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος που λήστεψε με απειλή σύριγγας οδηγό ταξί – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι λήστεψε υπό την απειλή σύριγγας έναν 57χρονο οδηγό ταξί, από τον οποίο απέσπασε 20 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος, προσποιούμενος τον πελάτη, επιβιβάστηκε στο ταξί του 57χρονου και κατά τη διάρκεια τού δρομολογίου τον απείλησε με σύριγγα για να τον ληστέψει.

Τι υποστήριξε ο δράστης

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο 35χρονος φέρεται να επικαλέστηκε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως και ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρικές δομές, τονίζοντας ότι λαμβάνει σχετική φαρμακευτική αγωγή.

«Την συγκεκριμένη μέρα δεν πήρα τα φάρμακά μου» υποστήριξε, κατά πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τον συνήγορό του να επικαλείται μειωμένο καταλογισμό.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης, δύο φορές τον μήνα, στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής του.