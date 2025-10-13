Στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt το Νόμπελ Οικονομίας

Στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt το Νόμπελ Οικονομίας

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Οικονομίας στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt «για την εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία», το ένα μισό στον Joel Mokyr «για τον εντοπισμό των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου» και το άλλο μισό από κοινού στους Philippe Aghion και Peter Howitt «για τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

Ο Mokyr χρησιμοποίησε ιστορικές πηγές ως ένα μέσο για να αποκαλύψει τις αιτίες της βιώσιμης ανάπτυξης που καθίσταται η νέα κανονικότητα. Οι Aghion και Howitt μελέτησαν επίσης τους μηχανισμούς πίσω από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε ένα άρθρο του 1992, κατασκεύασαν ένα μαθηματικό μοντέλο για αυτό που ονομάζεται δημιουργική καταστροφή: όταν ένα νέο και καλύτερο προϊόν εισέρχεται στην αγορά, οι εταιρείες που πωλούν τα παλαιότερα προϊόντα χάνουν.

