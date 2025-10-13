Δράμα: «Δεν ξέρω τι συνέβη, αύριο θα γίνει η κηδεία του παιδιού μου» λέει ο πατέρας του 14χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Δράμα, έπειτα από τον θάνατο ενός 14χρονου παιδιού που έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στον Βώλακα, το απόγευμα της Κυριακής (12/10).

Όλα συνέβησαν, όταν 4 ανήλικα αγόρια, 13, 14 και 15 ετών, οδηγούσαν στους δρόμους του χωριού, αγροτικό όχημα.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, άρχισαν να κινούνται στα ορεινά του Βώλακα. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους.

Στο Star μίλησε ο πατέρας του 14χρονου οδηγού που σκοτώθηκε και ανέφερε: «Δεν ήταν δικό μου το αυτοκίνητο, το παιδί είχε οδηγήσει ξανά. Ήταν ένα ζωηρό παιδί, αλλά ταυτόχρονα και προκομένο, ότι μπορείς να φανταστείς έπιανε το χέρι του».

Όπως λέει ο πατέρας του 14χρονου τον είχε δει στις 12:00 το μεσημέρι της μοιραίας ημέρας. «Δεν μου είπε ότι θα πάρει το αυτοκίνητο για να πάνε βόλτα. Χαιρετηθήκαμε στον δρόμο και μου είπε “μπαμπά, άντε γεια σου”».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα 4 αγόρια ήταν φίλοι από μικροί. «Δεν ξέρω τι συνέβη, αύριο θα γίνει η κηδεία του παιδιού μου».