Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στη Δράμα, όταν ένας 14χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στον Βώλακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τέσσερα ανήλικα αγόρια, κάτοικοι της περιοχής, 13, 14 και 15 ετών οδηγούσαν στους δρόμους του χωριού, αγροτικό όχημα.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν να κινούνται στα ορεινά του Βώλακα. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.