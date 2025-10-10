María Corina Machado: Αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ

«Η αναγνώριση αυτή του αγώνα όλων των Βενεζουελανών αποτελεί ώθηση για να ολοκληρώσουμε το έργο μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία», έγραψε σήμερα η βραβευθείσα με το Νόμπελ Ειρήνης, María Corina Machado, από την Βενεζουέλα,  στο X, μετά την βράβευσή της και αφιέρωσε το Νόμπελ και στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως κύριους συμμάχους μας για να επιτύχουμε την Ελευθερία και τη Δημοκρατία.

Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Τραμπ για την καθοριστική υποστήριξή του στον αγώνα μας!», έγραψε η Machado.

 

“Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται”, ανέφερε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, για την βράβευση της Βενεζουελανής ηγέτιδος της αντιπολίτευσης.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν η Machado θα ήταν σε θέση να παραστεί στην τελετή βράβευσης στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου, καθώς ζει στην παρανομία.  Σε περίπτωση που δεν παραστεί, θα προστεθεί στον κατάλογο των βραβευθέντων με το Νόμπελ Ειρήνης που δεν μπόρεσαν να παραστούν στην 124χρονη ιστορία του βραβείου, όπως ο Σοβιετικός αντιφρονών Αντρέι Ζαχάροφ το 1975, ο Πολωνός Λεχ Βαλέσα το 1983 και η Αούνγκ Σαν Σου Κι από τη Μιανμάρ το 1991.

Η Machado είναι ο πρώτος άνθρωπος από τη Βενεζουέλα που κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης και ο έκτος από τη Λατινική Αμερική.  Το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαιρέτισε τη βράβευση της Machado ως αναγνώριση “των ξεκάθαρων προσδοκιών του λαού της Βενεζουέλας για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές”.

Ο επικεφαλής της επιτροπής απονομής του βραβείου, Joergen Watne Frydnes, δήλωσε ότι ελπίζει ότι το βραβείο θα δώσει ώθηση στο έργο της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.  “Ελπίζουμε ότι ολόκληρη η αντιπολίτευση θα έχει ανανεωμένη ενέργεια για να συνεχίσει το έργο για μια ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία”, δήλωσε ο Frydnes στο Reuters μετά την ανακοίνωση.

 

18:52 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

17:13 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

