Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων

Φόβος και τρόμος για τους συνομήλικούς τους ήταν δύο ανήλικοι, 15 και 14 ετών αντίστοιχα, που συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης (9/10) στη Λάρισα από αστυνομικούς της Ομάδας Δ.Ι.Α.Σ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο ανήλικους Έλληνες 13 ετών αμφότεροι, και με λεκτική απειλή σωματικής βίας, τους εξανάγκασαν να τους παραδώσουν συνολικά 22,20 ευρώ.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σημείο της πόλης και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -9,60- ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, από την περαιτέρω έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προέκυψε ότι, οι ανήλικοι δράστες διέπραξαν ακόμη δύο περιπτώσεις ληστείας σε βάρος άλλων ανηλίκων στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα:

την 16/8 το απόγευμα προς βράδυ, προσέγγισαν ανήλικο Έλληνα και με την απειλή μικρού κλειστού σουγιά, του απέσπασαν 12,5 ευρώ,

την 18/8 το βράδυ, πλησίασαν τρεις ανήλικους Έλληνες και με την απειλή άσκησης σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν 2 ευρώ.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.