Ισραήλ: Δημοσιεύθηκε κατάλογος 250 Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την επιστροφή των ομήρων της Χαμάς

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γάζα, Παλαιστίνη

Το Ισραήλ δημοσίευσε σήμερα έναν κατάλογο 250 «κρατουμένων για λόγους ασφαλείας» που θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα οι οποίοι πρέπει να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς που τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι (12:00) ώρα Ελλάδας.

Ο κατάλογος των κρατουμένων, που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο του ισραηλινού υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν περιλαμβάνει κανέναν από τους κυριότερους κρατουμένους σύμβολα του παλαιστινιακού ένοπλου αγώνα κατά του Ισραήλ, τα ονόματα των οποίων είχε διαβιβάσει το ισλαμιστικό κίνημα στους μεσολαβητές με την ελπίδα ότι θα αφεθούν ελεύθεροι.

Έτσι, στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμαντ Σαάντατ, Χάσαν Σαλαμέ ή ακόμη του Αμπάς αλ Σαγέντ, που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους στην πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναδιπλώθηκε σήμερα στις συμφωνημένες γραμμές μέσα στη λωρίδα της Γάζας.

Βάσει των όρων του σχεδίου Τραμπ, εντός 72 ωρών αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει 47 ομήρους (νεκρούς ή ζωντανούς) που απήγαγε στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την επίθεσή της που πυροδότησε τον πόλεμο, καθώς και τα λείψανα ενός στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 2014 στη διάρκεια προηγούμενου πολέμου στη Γάζα.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ πρέπει να απελευθερώσει 250 κρατούμενους για λόγους ασφαλείας (μεταξύ των οποίων πολλοί που έχουν καταδικαστεί) καθώς και 1.700 Παλαιστινίους της Γάζας που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Έρευνα του ΠΟΥ: Αυξάνονται δραματικά τα ποσοστά κατάθλιψης στους επαγγελματίες υγείας της Ευρώπης

Αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων – Ποιες ειδικότητες αφορά

Παπασταύρου: Τις επόμενες ημέρες η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ – Τι είπε για τη σύμβαση με τη Ch...

Πώς να κατεβάζετε δωρεάν βίντεο από το YouTube – Δύο τρόποι άμεσοι και εύκολοι

Η Blue Origin παρουσίασε τον ισχυρό πύραυλο New Glenn ενόψει αποστολής στον Άρη
περισσότερα
17:13 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Με επιφυλάξεις εφαρμόζουν την συμφωνία εκεχειρίας οι δύο πλευρές – Οι απειλές Νετανιάχου, οι αντιρρήσεις της Χαμάς και η επίσκεψη Τραμπ στο Ισραήλ

Με επιφυλάξεις και αστερίσκους από τις δύο πλευρές εφαρμόζεται η συμφωνηθείσα εκεχειρία στην Γ...
16:59 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πούτιν: Ο Τραμπ κάνει πολλά για την ειρήνη – Εάν επιτύχει το σχέδιό του για την Γάζα δεν θα είναι «τίποτα λιγότερο από ένα ιστορικό γεγονός»

Εάν επιτύχει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα, δεν θα είναι «τίποτα λιγότ...
15:45 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

María Corina Machado: «Βρίσκομαι σε σοκ» – Η πρώτη αντίδρασή της όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης

«Βρίσκομαι σε σοκ!» είπε η María Corina Machado, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, ...
15:39 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο-σοκ: Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Ένα τροχαίο που προκαλεί σοκ σημειώθηκε έξω από την Οξφόρδη, στη Βρετανία, όταν ένα φορτηγό εκ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης