María Corina Machado: «Βρίσκομαι σε σοκ» – Η πρώτη αντίδρασή της όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης

«Βρίσκομαι σε σοκ!» είπε η María Corina Machado, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2025 για «το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Η 58χρονη Machado, που ζει στην παρανομία μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 τις οποίες η αντιπολίτευση δηλώνει ότι κέρδισε, κατηγορώντας τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 για νοθεία.

Η ίδια ακούγεται να λέει «βρίσκομαι σε σοκ!» στον Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος την αντικατέστησε ως υποψήφιος λόγω της αδυναμίας της να θέσει υποψηφιότητα. «Τι είναι αυτό; Δεν μπορώ να το πιστέψω», πρόσθεσε η τιμηθείσα με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

«Βρισκόμαστε σε σοκ, αλλά είμαστε και χαρούμενοι», της απαντά ο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος έφυγε στην εξορία λίγο μετά τις εκλογές.

«Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα», είπε, παράλληλα όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα από το τηλεφώνημα, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε, του γραμματέα της επιτροπής του Νόμπελ, του Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, ο οποίος την ενημέρωσε ότι κέρδισε το βραβείο.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε», είπε και συμπλήρωσε: «Ελπίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα κίνημα, για το επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Εγώ είμαι μόνο ένα άτομο. Σίγουρα δεν το αξίζω αυτό».

