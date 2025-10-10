«Οπτική ψευδαίσθηση» για οδηγούς στο κέντρο της Αθήνας – Κρυμμένα τα φανάρια στην Αχαρνών – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κρυμμένα φανάρια, Αχαρνών

«Παιχνίδια» παρατηρητικότητας πρέπει να παίζουν καθημερινά οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας καθώς κάποια φανάρια είναι κρυμμένα και δεν φαίνονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα φανάρια που βρίσκονται στην συμβολή της Λεωφόρου Αχαρνών και της Οδού Αγίου Μελετίου. Όπως φαίνεται σε φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr ο φωτεινός σηματοδότης είναι τελείως καλυμμένος από την πυκνή βλάστηση δέντρου, κάνοντας επικίνδυνη την οδήγηση ειδικά για τους οδηγούς που δεν γνωρίζουν ότι εκεί υπάρχουν φανάρια.

Το συγκεκριμένο παράδειγμα, όπως καταγγέλλουν αναγνώστες του enikos.gr, δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή και γενικότερα στην πρωτεύουσα.

Δείτε την φωτογραφία του αναγνώστη του enikos.gr:

Κρυμμένα φανάρια, Αχαρνών

16:03 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

